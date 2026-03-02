Rayados define los dos candidatos para reemplazar a Domènec Torrent como DT

Este lunes, Monterrey dio a conocer la salida del director técnico, Domènec Torrent. Desde redes sociales, el club del norte de México agradeció al estratega español y a su cuerpo técnico por su trabajo en esta etapa. Ante esta decisión de la directiva de Rayados, entre los aficionados surge la duda de quién será el nuevo líder del club .

Ya se manejan dos opciones, según información de TUDN: para convertirse en el nuevo estratega del cuadro regiomontano, se discuten los nombres de Diego Alonso y Robert Dante Siboldi.

Domènec Torrent, fuera de Rayados por malos resultados

Este 2 de marzo, Rayados anunció la salida del director técnico en medio del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, certamen en el que el equipo del norte se ubica en la novena posición.

La directiva del equipo confirmó esta madrugada la salida del estratega, después de que el sábado los regios perdieran por 0-2 con el Cruz Azul, que de visitante los dominó.

Rayados de Monterrey anuncia la salida del DT español. @Rayados

Después de ocho jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Monterrey suma tres victorias, un empate, cuatro derrotas, con 10 puntos, 10 goles anotados y nueve recibidos.

Dirigidos por Torrent, los Rayados suman en su estadio apenas una victoria con un empate y dos derrotas, lo cual mantiene disconforme a la hinchada que antier coreó consignas en contra del entrenador y pidió su despido .

El español dirigió 39 partidos, de los cuales ganó 16, con 13 derrotas y nueve empates. En su periodo al frente del cuadro regio, los Rayados pudieron mostrarse como un equipo de defensa sólida, ni siquiera cuando tuvieron como líder de su zaga a la leyenda española Sergio Ramos.

El nuevo líder

Quien sustituya a Torrent en el Monterrey se hará cargo de una de las plantillas más sólidas del futbol mexicano, con margen para recuperar el terreno perdido en el Clausura 2026, en el que mañana recibirá al Querétaro, penúltimo de la tabla de posiciones.

La dirección de Rayados ya tendría contemplados dos candidatos para convertirse en el nuevo estratega del cuadro regiomontano: Diego Alonso y Robert Dante Siboldi .

Diego Alonso dirigió al equipo de 2018 al 2019: disputó dos Finales y logró ganar una Copa de Campeones de la Concacaf.

Siboldi, por su parte, fue técnico de Tigres UANL y de Mazatlán FC. Los Cañoneros quedaron en el lugar número 16 de la tabla general en el torneo inmediato anterior (Apertura 2025), mientras que el mayor logro alcanzado con los universitarios fue llegar hasta la quinta posición en las ediciones del Apertura 2023 (30 puntos) y el Clausura 2024 (31).

Además de tratar de mejorar en la liga local, Monterrey buscará el título en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, en la que enfrentará en Octavos de Final contra Cruz Azul líder del Clausura 2026.

