La derrota de este sábado frente a Toluca no fue un tropiezo cualquiera para Guadalajara. Más allá del resultado, el Rebaño volvió a encadenar dos derrotas en el campeonato , una situación que no se presentaba desde el semestre anterior. Con ello, quedó atrás una racha de 21 partidos sin perder en jornadas consecutivas.

La última ocasión en que Chivas perdió dos compromisos seguidos bajo la dirección de Gabriel Milito fue en el Torneo Apertura 2025. En la Fecha 4, el Rebaño cayó en su visita a Torreón frente a Santos Laguna; posteriormente, en la Jornada 5, fue derrotado en casa por Bravos de Juárez.

Aquella seguidilla de descalabros generó incertidumbre y múltiples críticas hacia el proyecto del estratega argentino, quien en sus primeros cuatro encuentros al frente del equipo apenas había sumado tres puntos de 12 posibles.

Tras ese complicado inicio, Milito realizó ajustes tácticos en busca de mayor solidez y equilibrio . Las modificaciones surtieron efecto: Guadalajara dejó atrás los tropiezos consecutivos, ganó estabilidad en su funcionamiento y comenzó a ofrecer mejores sensaciones, lo que le permitió consolidarse en el cargo.

Desde aquel bache, el conjunto tapatío acumuló seis meses y 12 días (192 días) sin perder partidos consecutivos, hasta que en el presente torneo cayó primero ante Cruz Azul —resultado que puso fin a un invicto de seis encuentros— y posteriormente frente a Toluca, firmando así su segunda derrota al hilo en el actual semestre.

Pese a este reciente tropiezo, los números de Milito se mantienen competitivos . En sus últimos 25 partidos al frente de Guadalajara registra 14 victorias, tres empates y cuatro derrotas, para una efectividad del 60 por ciento, cifras que lo colocan entre los entrenadores con mejor rendimiento en la gestión de Amaury Vergara al frente del Rebaño Sagrado.

SV