Guadalajara se prepara para vivir su tercera experiencia como sede el próximo verano. Y antes de que el balón vuelva a rodar en la capital de Jalisco como parte de la Copa del Mundo 2026, conviene hacer memoria y recordar todos los partidos de la justa más importante del futbol a nivel selecciones que se han disputado en esta ciudad.

Guadalajara, dos veces mundialista, primero en 1970

La nuestra es una de esas pocas urbes que ostenta el distintivo de haber sido sede en dos Copas del Mundo y va por una tercera: antes ya albergó el Mundial en 1970, y luego en 1986. En ambas ediciones tuvo partidos de fase de grupos y encuentros de eliminación directa, lo que la volvió una plaza importante dentro de la organización del torneo en México. Antes del AKRON, el Estadio Jalisco fue escenario principal con actuaciones que perviven en los recuerdos, incluyendo duelos protagonizados por Brasil, Francia, Alemania Federal e Inglaterra, aunque para el segundo Mundial en nuestro país también hubo actividad en el Estadio 3 de Marzo, ubicado en Zapopan.

En el Mundial de México 1970, Guadalajara fue testigo de encuentros inolvidables, muchos de ellos con la participación de la poderosa Selección de Brasil, que aquí ha tenido una relación con la afición como ninguna otra.

Estos fueron los partidos disputados en la ciudad en aquella justa:

Inglaterra 1-0 Rumania | 2 de junio de 1970 | Estadio Jalisco

Brasil 4-1 Checoslovaquia | 3 de junio de 1970 | Estadio Jalisco

Rumania 2-1 Checoslovaquia | 6 de junio de 1970 | Estadio Jalisco

Brasil 1-0 Inglaterra | 7 de junio de 1970 | Estadio Jalisco

Brasil 3-2 Rumania | 10 de junio de 1970 | Estadio Jalisco

Inglaterra 1-0 Checoslovaquia | 11 de junio de 1970 | Estadio Jalisco

Brasil 4-2 Perú | 14 de junio de 1970 | Estadio Jalisco

Brasil 3-1 Uruguay | 17 de junio de 1970 | Estadio Jalisco

Página de EL INFORMADOR donde aparece la crónica del partido Brasil vs Inglaterra, donde los sudamericanos se impusieron por 1-0 el 7 de junio de 1970, en el Estadio Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La llamada "Atajada del Siglo" quedó inmortalizada aquí durante el Mundial de 1970. El portero inglés Gordon Banks realizó una intervención extraordinaria ante un potente remate de cabeza de Pelé en el duelo entre Inglaterra y Brasil, dejando una de las jugadas más icónicas en la historia de los mundiales. EL INFORMADOR lo describió como "un suspiro detenido en todo el Estadio Jalisco", una escena que sintetiza la magnitud de lo vivido en la cancha tapatía y que, décadas después, sigue siendo referencia obligada del torneo.

México 1986, partidos decisivos y drama en penales

Luego, 16 años después, nuestra ciudad fue escenario de una fase de grupos emocionante y partidos cuyo resultado final hizo llorar a más de alguno. Todos estos juegos volvieron a la Perla de Occidente una de las ciudades donde se han escrito las mejores páginas en la historia del futbol.

Guadalajara albergó encuentros de fase de grupos y duelos de eliminación directa. Estos fueron:

Brasil 1-0 España | 1 de junio de 1986 | Estadio Jalisco

Argelia 1-1 Irlanda del Norte | 3 de junio de 1986 | Estadio Tres de Marzo

Brasil vs Argelia | 6 de junio de 1986 | Estadio Jalisco

España 2-1 Irlanda del Norte | 7 de junio de 1986 | Estadio Tres de Marzo

Brasil 3-0 Irlanda del Norte | 12 de junio de 1986 | Estadio Jalisco

Portugal vs Marruecos | 11 de junio de 1986 | Estadio Tres de Marzo

Brasil vs Polonia | 16 de junio de 1986 | Estadio Jalisco

Francia 1-1 Brasil (4-3 penales) | 21 de junio de 1986 | Estadio Jalisco

Alemania Federal 2-0 Francia | 25 de junio de 1986 | Guadalajara

El dramático Francia vs Brasil es considerado uno de los mejores partidos del Mundial México 1986. Tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, Francia se impuso 4-3 en la tanda de penales, provocando la inesperada eliminación de la poderosa selección sudamericana, que acumulaba una racha de diez partidos sin derrota en territorio tapatío.

Días después, la semifinal entre Alemania Federal y Francia volvió a colocar a Guadalajara en el centro del escenario internacional, confirmando el peso histórico de la ciudad como sede de encuentros decisivos en una Copa del Mundo.

Página de EL INFORMADOR donde aparece la crónica del partido Francia vs Brasil, que tras un empate 1-1 en tiempo regular, culminó con un 4-3 en penales que dejó a los amarillos fuera del Mundial de 1986. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La capital de Jalisco, rumbo al Mundial 2026

Con este historial, Guadalajara llegará al Mundial 2026 como una sede con enorme tradición mundialista. La ciudad se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del torneo organizado por la FIFA, ahora como una metrópoli más grande y moderna.

El legado de aquellos grandes partidos sigue vivo. Nuestra capital puede presumir algo que pocas ciudades en el mundo han vivido: haber sido escenario de actuaciones inolvidables de algunas de las mejores selecciones del planeta en su "prime", dejando una huella imborrable en la memoria del futbol.

