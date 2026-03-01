Mundial 2026: Transportistas y agricultores amenazan a la FIFA con protestas en ESTA fecha

Transportistas y productores mexicanos han alertado a la FIFA a través de una carta sobre su intención de levantarse en protesta durante el Mundial 2026 por la situación "crítica" en la que se encuentran ambos sectores.

La carta fue enviada por dirigentes e integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) el pasado miércoles al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le advirtieron que se manifestarían durante la celebración del Mundial el próximo 11 de junio si no son atendidos por el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Infantino, sin embargo, no es el único nombre que aparece en la misiva. En el documento, las asociaciones también señalaron a Infantino y al presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, que estas protestas derivan de la "gran inseguridad que sufren los transportistas, operadores y ciudadanos en gran parte del territorio mexicano".

" Libramos una lucha en defensa de nuestra actividad productiva, de la soberanía alimentaria y la seguridad de caminos en México ", explicaron ambas organizaciones sobre el motivo de protesta.

Los sectores, "en manos del crimen organizado"

Además, explicaron que para las fechas que contempla el calendario de juegos, a realizarse en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, " habrán concluido las cosechas de maíz, trigo, sorgo y otros cultivos ", alcanzando volúmenes de millones de toneladas de granos que " carecen de mercado " en México.

Y es que, criticaron, "el gobierno sostiene una importación indiscriminada de estos bienes, favoreciendo a los grandes importadores y a reconocidos agro-financieros".

A esta disparidad económica, agregaron, "se suma la inseguridad" en las carreteras mexicanas, las cuales ponen en peligro a quien se "atreva a transitarlas" .

"Para quienes somos transportistas, recorrer las carreteras se convirtió en una actividad de alto riesgo en donde han perdido la vida hombres y mujeres", destacaron al precisar que "todos los días se registran decenas de robos de mercancías, tractocamiones y cobros por parte del crimen organizado".

Ambas asociaciones argumentaron que en México hay una "ausencia de Estado" que dejó a estos sectores en manos del crimen organizado.

Infantino confía en México

Infantino aseguró que tiene "confianza total" en el país, pese a la violencia registrada desde la muerte del capo mexicano el 22 de febrero.

