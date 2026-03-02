El partido Santos vs Cruz Azul se disputará este martes 3 de marzo como parte de la Jornada 9 (J9) del Clausura 2026 de la Liga MX, justo cuando el torneo ya transita su segundo tercio. La Máquina llega como líder general y con la misión de mantener la cima, mientras que los laguneros afrontan el compromiso con la urgencia de abandonar el fondo de la clasificación. El encuentro podrá seguirse EN VIVO a través de los canales que te dejamos en esta nota.

Cruz Azul llega como líder del campeonato con 19 puntos tras ocho jornadas, producto de seis victorias, un empate y una derrota. El conjunto celeste presume una diferencia de goles positiva de +7 y es, hasta este momento, uno de los equipos más equilibrados.

En cambio, Santos Laguna ocupa la última posición con apenas 2 unidades en ocho partidos. El equipo lagunero ha sufrido especialmente en defensa, con 23 goles recibidos, lo que lo convierte en la zaga más castigada del torneo.

Para Cruz Azul, el objetivo es mantener distancia en la cima. Para Santos, cada partido es una especie de final que está obligado a ganar.

Dónde ver EN VIVO el partido Santos vs Cruz Azul de la J9 - Liga MX

Este martes 3 de marzo, Santos recibirá a Cruz Azul en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila, dentro de la J9 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta, restringida, además de streaming. También podrás consultar el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Martes 3 de marzo, 19:00 horas

Martes 3 de marzo, 19:00 horas Estadio: TSM, Torreón, Coahuila

TSM, Torreón, Coahuila Transmisión: TUDN, ESPN, Canal 5, ViX Premium, Disney+ Premium

*Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

