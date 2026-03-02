El Clausura 2026 de la Liga MX continúa con la actividad, ahora de la Jornada 9 (J9); esta se disputará del 3 al 6 de marzo. Luego de ocho fechas, Cruz Azul se ubica como líder con 19 puntos, seguido de Toluca y Chivas, ambos con 18 unidades. La pelea por los puestos de clasificación se encuentra cerrada en la parte alta y media de la Tabla General, mientras que en el fondo varios clubes buscan reaccionar antes de que sea demasiado tarde.

Entre los partidos más atractivos destaca el Santos vs Cruz Azul, donde el líder intentará ampliar su ventaja ante el último lugar del certamen. Pumas, cuarto con 16 puntos, recibirá a Toluca en un choque directo entre equipos de la parte alta de la Tabla General.

Chivas, tercero de la clasificación, descansará en esta jornada, mientras que Atlas, séptimo con 13 unidades, enfrentará a Xolos en el Estadio Jalisco con la misión de mantenerse en zona de Liguilla.

América, octavo con 11 puntos, será local ante Juárez, en tanto que Monterrey buscará escalar posiciones frente a Querétaro. Tigres visitará a Puebla con la intención de no perder terreno en la lucha por los primeros puestos.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J9 de la Liga MX

Los aficionados podrán seguir los encuentros mediante señales de televisión abierta, de paga y plataformas de streaming disponibles en México. Vale la pena mencionar que cada equipo puede tener variaciones respecto a los canales.

Calendario de partidos J9 Clausura 2026 - Liga MX

Martes 3 de marzo

Santos vs Cruz Azul

Sede: Estadio TSM, 19:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium, Canal 5

Pachuca vs Necaxa

Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas

Transmisión: FOX One

San Luis vs Mazatlán

Sede: Estadio Libertad Financiera, 21:00 horas

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium

Pumas vs Toluca

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 21:10 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5

Miércoles 4 de marzo

Monterrey vs Querétaro

Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Puebla vs Tigres

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 19:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca

América vs Juárez

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Atlas vs Xolos

Sede: Estadio Jalisco, 21:00 horas

Transmisión: ViX Premium

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

