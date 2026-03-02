El Clausura 2026 de la Liga MX continúa con la actividad, ahora de la Jornada 9 (J9); esta se disputará del 3 al 6 de marzo. Luego de ocho fechas, Cruz Azul se ubica como líder con 19 puntos, seguido de Toluca y Chivas, ambos con 18 unidades. La pelea por los puestos de clasificación se encuentra cerrada en la parte alta y media de la Tabla General, mientras que en el fondo varios clubes buscan reaccionar antes de que sea demasiado tarde.Entre los partidos más atractivos destaca el Santos vs Cruz Azul, donde el líder intentará ampliar su ventaja ante el último lugar del certamen. Pumas, cuarto con 16 puntos, recibirá a Toluca en un choque directo entre equipos de la parte alta de la Tabla General.Chivas, tercero de la clasificación, descansará en esta jornada, mientras que Atlas, séptimo con 13 unidades, enfrentará a Xolos en el Estadio Jalisco con la misión de mantenerse en zona de Liguilla.América, octavo con 11 puntos, será local ante Juárez, en tanto que Monterrey buscará escalar posiciones frente a Querétaro. Tigres visitará a Puebla con la intención de no perder terreno en la lucha por los primeros puestos.Los aficionados podrán seguir los encuentros mediante señales de televisión abierta, de paga y plataformas de streaming disponibles en México. Vale la pena mencionar que cada equipo puede tener variaciones respecto a los canales.Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J9 del Clausura 2026, con resultados en tiempo real, Tabla General actualizada, estadísticas y las noticias más relevantes de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF