Raúl Jiménez rompe su sequía goleadora y da la victoria al Fulham ante Sunderland

El delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a ser decisivo para Fulham al marcar este sábado 22 de noviembre el gol que selló la victoria de 1-0 sobre Sunderland, en la Jornada 12 de la Premier League. El goleador de la Selección Mexicana aprovechó un centro preciso de Samuel Chukwueze, superó la férrea marca de los defensores y definió con tranquilidad para desatar la euforia en el Estadio Craven Cottage.

Raúl Jiménez disputó los 90 minutos del partido y, aunque sus estadísticas individuales fueron modestas, con 28 toques de balón, 10 pérdidas, 10 pases completados de 20 intentos y una sola ocasión clara, su acción final fue suficiente para darle los tres puntos a su equipo.

Fulham dominó la primera mitad con posesión y llegadas constantes: 11 tiros, cuatro de ellos requerían la intervención del arquero rival, Robin Roefs, y una clara que Jiménez no logró convertir. En la segunda parte, Sunderland ajustó su estrategia y tomó la posesión, pero apenas generó peligro, limitándose a un cabezazo tras un tiro de esquina al minuto 74.

Fin a la sequía del gol

Con este gol, Jiménez pone fin a su sequía goleadora en la Premier League, sumando dos goles en lo que va de la temporada. Su último tanto había sido en la Jornada 6 contra Aston Villa, en un partido que Fulham perdió 3-1. Hasta ahora, el delantero mexicano acumula 543 minutos disputados, dos goles y una asistencia que ya han resultado decisivas para su equipo.

El próximo reto de Fulham y de Jiménez será visitar al Tottenham en la Jornada 13, el sábado 29 de noviembre. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, Fulham tiene dos victorias, dos empates y una derrota. Por su parte, Jiménez ha jugado 13 partidos contra Tottenham, con siete victorias, un empate, cinco derrotas, cuatro goles y una asistencia, mostrando que siempre aparece en los partidos importantes.

