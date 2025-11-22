Juárez vs Pachuca cerrarán la actividad del Play-In del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX este domingo. En caso de que desees ver en vivo el partido que dará el último boleto a la Liguilla, te dejamos en esta nota el horario y las alternativas para que puedas disfrutar del partido EN VIVO.

Cómo llegan Juárez y Pachuca al Play-In la Liga MX

Juárez recibirá mañana al Pachuca, en un duelo que decidirá el último clasificado a los cuartos de finales del torneo mexicano.

Dirigido por el uruguayo Martín Varini, los Bravos saldrán a sacar provecho de su condición de locales, apoyados en el buen momento de forma del colombiano Óscar Estupiñán, cabeza de la legión de colombianos en el torneo, con ocho goles.

Será un partido de muchas expectativas, en el que el Juárez no podrá contar con el defensa Alejandro Mayorga, expulsado a mitad de semana en la derrota de 3-1 Xolos, pero los Tuzos no tendrán al delantero ecuatoriano Enner Valencia, lesionado.

Varini tratará de mantener el orden atrás y a partir de ahí asediar a su rival, cuyo ataque estará comandado por Quiñones y por el venezolano Jhonder Cádiz, sustituto del mundialista Valencia.

Los Tuzos del Pachuca estrenaron el jueves al técnico argentino Esteban Solari y dejaron una buena impresión, al derrotar por 3-1 a los Pumas. Ahora deberán hacerlo todo bien para mantenerse con vida en el campeonato.

En la fase regular, el Juárez anotó seis goles más que Pachuca, con una defensa más segura, que aceptó siete anotaciones menos.

El pasado 18 de octubre, Pachuca empató 2-2 en casa del Juárez.

Este enfrentamiento, que definirá al octavo invitado a la Liguilla, se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs Pachuca

La transmisión del partido estará disponible a través de streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 23 de noviembre, 19:00 horas

Domingo 23 de noviembre, 19:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: Caliente TV, FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

