Max Verstappen logra el triunfo en Las Vegas

Max Verstappen volvió a imponer su jerarquía en la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Las Vegas, disputado en el espectacular Circuito Callejero del Strip. El neerlandés aprovechó un error de Lando Norris en la largada para arrebatarle el liderato apenas en los primeros metros, maniobra que resultó determinante para encaminarse a una victoria sólida y sin sobresaltos.

Con este triunfo, el número 69 en la historia de Verstappen, el piloto de Red Bull recorta ligeramente la distancia en el campeonato de pilotos rumbo a las dos últimas paradas del calendario: Qatar y Abu Dhabi. No obstante, pese al nuevo empuje del tricampeón, el británico Lando Norris continúa firme en su camino hacia el título mundial, pues terminó segundo en la llamada Ciudad del Pecado, aunque a más de 18 segundos del vencedor.

La carrera, marcada por el alto ritmo y la exigencia del trazado urbano, vio a Verstappen administrar su ventaja vuelta tras vuelta, mientras Norris intentaba limitar daños después de su equivocación inicial. El podio lo completó George Russell, quien supo capitalizar el rendimiento del Mercedes para asegurar un valioso tercer puesto.

Las Vegas volvió a brillar, y Verstappen también.