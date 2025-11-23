Domingo, 23 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 23 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol este domingo 23 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 23 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Juárez vs Pachuca | 19:00 horas | Tubi, Caliente TV, Azteca 7 |

Partidos hoy domingo 23 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tampico Madero vs Tepatitlán FC | 17:00 horas | Disney+ Premium, AYM Sports, Latin American Sports TV, ESPN, Disney+ Estándar |

Partidos hoy domingo 23 de noviembre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Tigres vs América | 17:00 horas | Tigres Oficial YouTube, Disney+ Premium, Imagen Televisión, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 23 de noviembre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Real Oviedo vs Rayo Vallecano | 07:00 horas | SKY Sports, ViX Premium, Canal 5 |
  • Real Betis vs Girona | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Getafe vs Atlético de Madrid | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Elche vs Real Madrid | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 23 de noviembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Leeds United vs Aston Villa | 08:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Arsenal vs Tottenham | 10:30 horas | Caliente TV, FOX One |

Partidos hoy domingo 23 de noviembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Hellas Verona vs Parma | 05:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • US Cremonese vs AS Roma | 08:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Lazio vs US Lecce | 11:00 horas | Disney+ Premium |
  • Inter Milan vs AC Milan | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy domingo 23 de noviembre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • Auxerre vs Olympique de Lyon | 08:00 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • Stade Brestois vs Metz | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Toulouse vs Angers | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • Nantes vs Lorient | 10:15 horas | Caliente TV, FOX One, Tubi |
  • Lille vs Paris FC | 13:45 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |

Partidos hoy domingo 23 de noviembre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • RB Leipzig vs Werder Bremen | 08:30 horas | SKY Sports |
  • St. Pauli vs 1. FC Union Berlin | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 23 de noviembre de 2025 – Eredivisie EN VIVO

  • Heerenveen vs AZ Alkmaar | 05:15 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Feyenoord vs NEC Nijmegen | 07:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy domingo 23 de noviembre de 2025 – MLS EN VIVO

  • FC Cincinnati vs Inter Miami CF | 16:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Philadelphia Union vs New York City | 18:45 horas | MLS Season Pass (Apple TV), TNT Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

Temas

