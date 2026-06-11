Raúl Jiménez rechazó volver al América por esta razón

El delantero mexicano Raúl Jiménez, recientemente anunciado como refuerzo del Wolverhampton en la Championship inglesa, rechazó la posibilidad de regresar al Club América a pesar de haber recibido una "gran oferta" por parte del equipo de Coapa.

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La razón principal de su negativa radica en su firme intención de ayudar al Wolverhampton a ascender a la Premier League .

La oferta del América y la decisión de Jiménez

Según Andrés Vaca, cronista de TUDN, el América "buscó a Raúl Jiménez, efectivamente. Ofreció un gran contrato, le dio prácticamente las llaves de Coapa". Sin embargo, Jiménez respondió: " quiero volver, pero no todavía , me quiero quedar con los Wolves una temporada más en Championship, ayudarlos a ascender y después hablamos".

Esta declaración subraya su compromiso con el club inglés y su objetivo de devolverlo a la máxima categoría del fútbol inglés.

El martes, el Wolverhampton, que descendió a la Championship tras una temporada "catastrófica", hizo oficial la incorporación del delantero mexicano por las próximas dos temporadas, con opción a una más.

Esta decisión puso fin al "anhelo azulcrema" de ver a Jiménez de vuelta en casa. A principios de junio, el propio Jiménez se había mostrado abierto a jugar de nuevo con las Águilas en una entrevista con TUDN, comentando que "sería algo bonito" .

No obstante, su prioridad actual es el proyecto con los Wolves .

El futuro de Jiménez y el América

Con su nuevo contrato, que lo vincularía al Wolverhampton hasta los 38 años si se cumple en su totalidad, el regreso de Jiménez al América en el futuro se presenta como una posibilidad "difícilmente" alcanzable , dada la avanzada edad que tendría para un futbolista.

La decisión de Jiménez de priorizar su carrera en Europa y su deseo de ascender con el Wolverhampton demuestra su ambición y su enfoque en el fútbol de alto nivel.

El América, por su parte, deberá buscar otras opciones para reforzar su delantera, ya que el regreso de su exjugador no se concretará en el corto plazo.

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