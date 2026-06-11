Así quedó la tabla de goleadores históricos de la Selección Mexicana tras gol de Raúl Jiménez a Sudáfrica

Raúl Jiménez volvió a escribir una página importante en la historia de la Selección Mexicana. El delantero marcó en la victoria de 2-0 sobre Sudáfrica en el debut del Tri en la Copa del Mundo de 2026 , un tanto que no solo significó tranquilidad para el equipo de Javier Aguirre, sino que también le permitió escalar en la lista de máximos goleadores históricos del combinado nacional.

La anotación tuvo un significado especial para el atacante, quien consiguió su primer gol en una Copa del Mundo frente a su afición y en el estadio donde comenzó a forjar su carrera profesional. Con este tanto, Jiménez llegó a 46 goles con la camiseta de México e igualó a Jared Borgetti en el segundo lugar de la clasificación histórica de artilleros del Tricolor.

El momento tuvo una fuerte carga emocional. Tras enviar el balón a las redes con un remate de cabeza, el delantero rompió en llanto durante la celebración. La imagen estuvo marcada por los difíciles momentos que ha atravesado en los últimos años , desde la fractura de cráneo sufrida en la Liga Premier de Inglaterra en 2020 hasta la reciente pérdida de su padre, ocurrida en marzo de este año.

"Tuvo una situación personal que quizá lo motivó doblemente y encima anotó un gol, fue un día redondo para él", señaló el técnico Javier Aguirre después del encuentro.

La carrera de Jiménez ha estado llena de episodios memorables con la Selección Mexicana. Fue parte del equipo que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y un año después firmó aquella histórica chilena frente a Panamá que mantuvo con vida al Tri en la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2014.

Ahora, con 46 anotaciones, el atacante del Wolverhampton se encuentra a solo seis goles de alcanzar a Javier "Chicharito" Hernández, quien continúa como el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

Así marcha la tabla de goleadores históricos del Tri

Javier "Chicharito" Hernández – 52 goles Raúl Jiménez – 46 goles Jared Borgetti – 46 goles Cuauhtémoc Blanco – 38 goles Luis Hernández – 35 goles Carlos Hermosillo – 34 goles Enrique Borja – 31 goles Luis Roberto Alves "Zague" – 30 goles

Además de acercarse a la marca de Chicharito, Jiménez sumó un logro que había perseguido durante años: estrenarse como goleador mundialista . Una recompensa que llegó después de superar lesiones, críticas y momentos personales complicados, para convertirse nuevamente en uno de los referentes del futbol mexicano.

SV