La Selección de España aterrizó el pasado domingo en Puebla para jugar este lunes un partido amistoso contra Perú, el último de preparación para la Copa Mundial 2026 de la FIFA. Los europeos llegan a tierra azteca sin Lamine Yamal, Nico Williams ni Víctor Muñoz, quienes se encuentran en proceso de recuperación por lesiones musculares .

La selección española tocó tierra en Puebla procedente de Chattanooga, Estados Unidos, donde tiene instalado su campamento base de cara al Mundial, poco después de las 19:00 horas, hora local.

Tras pasar por el hotel, está prevista una rueda de prensa en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla del seleccionador español Luis de la Fuente; y del delantero Yéremy Pino.

Yamal, Williams y Muñoz se quedaron en Estados Unidos y no se ejercitaron esta mañana con el grupo, en la última sesión previa del conjunto dirigido por De la Fuente, que cuenta con el resto de efectivos disponibles para el choque de este lunes, el último antes del debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde del 15 de junio en Atlanta, EU.

Ninguno de los tres jugó tampoco el amistoso del pasado jueves contra Irak, que finalizó 1-1.

¿Dónde ver EN VIVO el España vs Perú?

España se enfrentará a Perú este lunes a partir de las 20:00 horas en el estadio de Puebla. La selección española volverá a tener participación en tierra azteca para disputar el tercer partido de su fase inicial contra Uruguay, cita que tendrá lugar el 26 de junio en Guadalajara .

España vs Perú

Hora : 20:00

: 20:00 Sede : Estadio Cuauhtémoc

: Estadio Cuauhtémoc Transmisión: Disney+ Premium y ESPN

Sujeto a cambios de transmisión

Horario del tiempo del centro de México

Con información de EFE.

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