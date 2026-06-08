Lunes, 08 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Mundial 2026

Perú vs España: ¿Dónde ver EN VIVO el amistoso mundialista que se jugará en Puebla este lunes?

España, sin Yamal, Williams ni Muñoz, ya se encuentra en México para enfrentarse ante el equipo de América del Sur en el último partido de preparación rumbo al Mundial

Por: Fabián Flores

Este será el primero de dos duelos programados de la Selección española en México; no te pierdas las transmisiones EN VIVO. Imago7 / ARCHIVO

Este será el primero de dos duelos programados de la Selección española en México; no te pierdas las transmisiones EN VIVO. Imago7 / ARCHIVO

La Selección de España aterrizó el pasado domingo en Puebla para jugar este lunes un partido amistoso contra Perú, el último de preparación para la Copa Mundial 2026 de la FIFA. Los europeos llegan a tierra azteca sin Lamine Yamal, Nico Williams ni Víctor Muñoz, quienes se encuentran en proceso de recuperación por lesiones musculares.

La selección española tocó tierra en Puebla procedente de Chattanooga, Estados Unidos, donde tiene instalado su campamento base de cara al Mundial, poco después de las 19:00 horas, hora local.

Tras pasar por el hotel, está prevista una rueda de prensa en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla del seleccionador español Luis de la Fuente; y del delantero Yéremy Pino.

Yamal, Williams y Muñoz se quedaron en Estados Unidos y no se ejercitaron esta mañana con el grupo, en la última sesión previa del conjunto dirigido por De la Fuente, que cuenta con el resto de efectivos disponibles para el choque de este lunes, el último antes del debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde del 15 de junio en Atlanta, EU.

Lee también: ¿Lo sentiste? Jalisco registró seis sismos el pasado domingo; estos fueron los epicentros

Ninguno de los tres jugó tampoco el amistoso del pasado jueves contra Irak, que finalizó 1-1.

¿Dónde ver EN VIVO el España vs Perú?

España se enfrentará a Perú este lunes a partir de las 20:00 horas en el estadio de Puebla. La selección española volverá a tener participación en tierra azteca para disputar el tercer partido de su fase inicial contra Uruguay, cita que tendrá lugar el 26 de junio en Guadalajara.

España vs Perú

  • Hora: 20:00
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: Disney+ Premium y ESPN

Sujeto a cambios de transmisión
Horario del tiempo del centro de México

Con información de EFE.

Te recomendamos: América hace oficial la llegada de Guillermo Almada

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones