Raúl Jiménez, molesto con la afición mexicana por ESTE motivo

El pasado sábado 15 de noviembre, la Selección Mexicana se enfrentó contra Uruguay en un duelo amistoso en el Estadio Corona , en Torreón. Tras este enfrentamiento, Raúl Jiménez se mostró molesto por la actitud de la afición local contra el propio equipo nacional.

Si bien podría presuponerse que los resultados en la cancha (0-0) fueron motivo de inconformidad y abucheo por parte de los aficionados mexicanos, lo cierto es que los asistentes se mostraron inconformes con la decisión de Javier Aguirre de dejar en la banca a Carlos Acevedo .

Si bien, la entrada fue excelente en el Estadio Corona, el comportamiento dejó mucho qué desear al combinado nacional, sobre todo a Raúl Jiménez, delantero del Tri, explotó contra la fanaticada en la Comarca Lagunera que, de principio a fin, se metió con el portero Raúl Rangel.

" Lo que deja tristeza es jugar de local y que te abucheen: el fuera 'Vasco', que le griten p... al portero; eso deja tristeza. Así es esto, tal vez por eso siempre nos llevan a Estados Unidos ", declaró Jiménez.

El Tri ya hila cinco encuentros sin conocer la victoria y también eso ha sumado para la respuesta de la fanaticada en el estadio Corona. México no gana desde septiembre cuando vencieron a Estados Unidos en la Final de la Copa Oro.

Los últimos resultados de México son cuatro empates y una derrota:

Japón (0-0)

Corea del Sur (2-2)

Colombia (4-0)

Ecuador (1-1)

Uruguay (0-0)

El próximo martes, la Selección Mexicana enfrentará a Paraguay en San Antonio, Texas, para cerrar la Fecha FIFA de noviembre y la actividad en este año 2025.

Te recomendamos: Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 16 de noviembre de 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF