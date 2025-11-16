El último reporte del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) declaró que transportó a 3 millones 747 mil usuarios durante octubre, 0.8 % por arriba del mismo periodo de 2024.

Se trata del primer avance a tasa anual desde diciembre de 2023, cuando el tráfico se elevó 0.3 %, de acuerdo con los registros del propio recinto.

El resultado se debe a los viajeros internacionales, cuyo flujo aumentó 4.5 % y lleva siete meses consecutivos al alza, mientras que los nacionales se redujeron 1.4 % y ampliaron la racha negativa que comenzó en julio de 2023.

A finales de mayo pasado, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a conocer la autorización de elevar de 43 a 44 aterrizajes y despegues por hora en el aeropuerto capitalino, aunque quedó lejos de los 52 movimientos que dejaron de ser permitidos a principios de enero de 2024 y los 61 que estaban autorizados hasta octubre de 2022.

El consenso del sector privado calcula que la economía mexicana crecerá 0.5 % este año y será el peor desempeño desde 2020, aunque espera que gane fuerza en 2026 y se expanda 1.4 %, según los 37 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis que Citi encuestó este mes.

Jonathan Félix, analista del sector de aviación , destacó que Aeroméxico redujo sus operaciones nacionales mientras aumentó las internacionales, es decir, está llevando a cabo menos conexiones en el Benito Juárez.

Desde su punto de vista, el tipo de cambio y la percepción de inseguridad también influyen en el tráfico aéreo de pasajeros.

El pasado lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el gobierno está invirtiendo 9 mil millones de pesos en la renovación del Benito Juárez, ya que la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergarán 13 partidos del Mundial 2026 , que arrancará el 11 de junio.

La Mandataria agregó que se espera la llegada de 5.5 millones de turistas por la justa deportiva.

