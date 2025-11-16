Domingo, 16 de Noviembre 2025

AICM reportó reducción de pasajeros nacionales; va a la baja desde 2023

El recinto aeroportuario también declaró que aumentó el flujo de pasajeros internacionales este 2025

Un analista del sector de aviación destacó que Aeroméxico redujo sus operaciones nacionales en el AICM, mientras que aumentó las internacionales. X / @AICM_mx

El último reporte del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) declaró que transportó a 3 millones 747 mil usuarios durante octubre, 0.8 % por arriba del mismo periodo de 2024.

Se trata del primer avance a tasa anual desde diciembre de 2023, cuando el tráfico se elevó 0.3 %, de acuerdo con los registros del propio recinto.

El resultado se debe a los viajeros internacionales, cuyo flujo aumentó 4.5 % y lleva siete meses consecutivos al alza, mientras que los nacionales se redujeron 1.4 % y ampliaron la racha negativa que comenzó en julio de 2023.

A finales de mayo pasado, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dio a conocer la autorización de elevar de 43 a 44 aterrizajes y despegues por hora en el aeropuerto capitalino, aunque quedó lejos de los 52 movimientos que dejaron de ser permitidos a principios de enero de 2024 y los 61 que estaban autorizados hasta octubre de 2022.

El consenso del sector privado calcula que la economía mexicana crecerá 0.5 % este año y será el peor desempeño desde 2020, aunque espera que gane fuerza en 2026 y se expanda 1.4 %, según los 37 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis que Citi encuestó este mes.

Jonathan Félix, analista del sector de aviación, destacó que Aeroméxico redujo sus operaciones nacionales mientras aumentó las internacionales, es decir, está llevando a cabo menos conexiones en el Benito Juárez.

Desde su punto de vista, el tipo de cambio y la percepción de inseguridad también influyen en el tráfico aéreo de pasajeros.

El pasado lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el gobierno está invirtiendo 9 mil millones de pesos en la renovación del Benito Juárez, ya que la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergarán 13 partidos del Mundial 2026, que arrancará el 11 de junio.

La Mandataria agregó que se espera la llegada de 5.5 millones de turistas por la justa deportiva.

