La revancha tamaulipeca llegó. Leones Negros quedó fuera en los Cuartos de Final de la Liga de Expansión tras caer 4-1 en el juego de vuelta (4-2 global) ante la Jaiba Brava en el Estadio Tamaulipas.El conjunto melenudo se vio condicionado por una expulsión tempranera y por errores defensivos determinantes, factores que permitieron al cuadro tamaulipeco cobrar revancha de la final del semestre pasado y asegurar su pase a semifinales.Apenas en los primeros minutos, Leones Negros se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Ulises Meza, situación que inclinó la balanza a favor del equipo local.A pesar de la desventaja numérica, los universitarios dieron señales de vida y alimentaron la ilusión de su afición: una gran jugada colectiva terminó con la asistencia de Alejandro Bravo para Denilson Muñoz, quien definió con precisión para el 0-1, aumentando a dos goles la ventaja global.Sin embargo, Tampico Madero reaccionó de inmediato. Cristian González habilitó a Eduardo Pérez, quien aprovechó un error defensivo y marcó de cabeza el 1-1. Minutos más tarde, un trazo largo de Edson Torres habilitó a Oliver Torres, que ganó la espalda de la zaga y definió con un remate bombeado para darle la vuelta al marcador y empatar el global.Al inicio del segundo tiempo, la Jaiba Brava aprovechó el bajón anímico de los tapatíos. Un disparo de Torres fue rechazado por Felipe “Pipe” López, dejando el balón a merced de Miguel Pedroza, quien no falló para firmar el 3-1 y voltear definitivamente el global.Leones Negros no logró reponerse. La versión sólida mostrada en la ida y en los primeros minutos del partido de vuelta quedó atrás. El golpe final llegó cuando Cristian González encontró espacio en el borde del área y sacó un disparo cruzado al ángulo, sentenciando la eliminatoria.Los errores defensivos, sumados a la expulsión temprana, impidieron a los melenudos mantener el ritmo que habían establecido anteriormente. Con el marcador adverso y una auténtica fiesta en las gradas del Estadio Tamaulipas, Leones Negros no pudo sobreponerse a los golpes recibidos en ambos tiempos y se despidieron del torneo.Así quedaron definidas las semifinales del torneo:(3) Jaiba Brava vs. Tepatitlán (8) (4) Irapuato vs. Atlético de Morelia (7)MF