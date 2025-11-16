La revancha tamaulipeca llegó. Leones Negros quedó fuera en los Cuartos de Final de la Liga de Expansión tras caer 4-1 en el juego de vuelta (4-2 global) ante la Jaiba Brava en el Estadio Tamaulipas.

El conjunto melenudo se vio condicionado por una expulsión tempranera y por errores defensivos determinantes, factores que permitieron al cuadro tamaulipeco cobrar revancha de la final del semestre pasado y asegurar su pase a semifinales.

Apenas en los primeros minutos, Leones Negros se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Ulises Meza, situación que inclinó la balanza a favor del equipo local.

A pesar de la desventaja numérica, los universitarios dieron señales de vida y alimentaron la ilusión de su afición: una gran jugada colectiva terminó con la asistencia de Alejandro Bravo para Denilson Muñoz, quien definió con precisión para el 0-1, aumentando a dos goles la ventaja global.

Sin embargo, Tampico Madero reaccionó de inmediato. Cristian González habilitó a Eduardo Pérez, quien aprovechó un error defensivo y marcó de cabeza el 1-1. Minutos más tarde, un trazo largo de Edson Torres habilitó a Oliver Torres, que ganó la espalda de la zaga y definió con un remate bombeado para darle la vuelta al marcador y empatar el global.

Al inicio del segundo tiempo, la Jaiba Brava aprovechó el bajón anímico de los tapatíos. Un disparo de Torres fue rechazado por Felipe “Pipe” López, dejando el balón a merced de Miguel Pedroza, quien no falló para firmar el 3-1 y voltear definitivamente el global.

Leones Negros no logró reponerse. La versión sólida mostrada en la ida y en los primeros minutos del partido de vuelta quedó atrás. El golpe final llegó cuando Cristian González encontró espacio en el borde del área y sacó un disparo cruzado al ángulo, sentenciando la eliminatoria.

Los errores defensivos, sumados a la expulsión temprana, impidieron a los melenudos mantener el ritmo que habían establecido anteriormente. Con el marcador adverso y una auténtica fiesta en las gradas del Estadio Tamaulipas, Leones Negros no pudo sobreponerse a los golpes recibidos en ambos tiempos y se despidieron del torneo.

Así quedaron definidas las semifinales del torneo:

(3) Jaiba Brava vs. Tepatitlán (8)

(4) Irapuato vs. Atlético de Morelia (7)

