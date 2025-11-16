Contreras destaca orgullo por jugar con mexicanas pese a caída ante América

Luego de que las Chivas quedaran eliminadas por segundo torneo consecutivo en Semifinales a manos del América, el estratega rojiblanco, Antonio Contreras, aseguró que los aficionados a la Liga MX Femenil deberían sentirse orgullosos porque un grupo de puras mexicanas pudo competir contra equipos que tienen grandes presupuestos.

Destacó que el Guadalajara fue un equipo que en todo momento buscó el gol que le diera la oportunidad de revertir el resultado en contra, pero fue contundente en señalar que los errores que se presentaron dentro de la cancha fueron los que condenaron al Rebaño a quedar eliminado del torneo.

“Ustedes, sean de Chivas o no, deberían de sentirse orgullosos de ver cómo un grupo de mexicanas, solo mexicanas, no siete o cinco europeas, solo un grupo de mexicanas es capaz, con los presupuestos que tienen los que se han quedado detrás de Chivas, de quedar entre los tres mejores. Chivas, con puras mexicanas, ha quedado detrás de Tigres y América. Y hace siete días quedó por delante de Pachuca y Rayadas, a eso se le suma que seguimos siendo la mejor defensiva.”

“Somos un equipo que no ha venido a encerrarse, ha venido a buscar el partido y ha venido a jugar y en los dos partidos se han visto buenos partidos. Creo que, en este ha sido más bonito porque América en el AKRON dominó y fue mejor en casi todo. Hoy, por el contrario, hubo errores que nos condenaron, pero yo no estoy dentro del campo, cada una que asuma sus errores y levante la mano”, señaló Contreras.

Asimismo, reconoció su responsabilidad de la derrota, ya que indicó que, cuando el marcador es negativo, el único señalado termina siendo el director técnico. Pero, se dijo contento porque sus dirigidas pudieron mostrar carácter en comparación al partido de Ida.

“Al final, sé que de todo esto, el único responsable soy yo. Porque, cuando se gana, ganan ellas. Pero cuando se pierde, el que pierde soy yo. Eso pasa en México, en España y hasta en mi casa. Me voy contento porque, el equipo aquí (en Ciudad de México, a pesar del 2-0, fue otro en comparación al juego de Ida”, finalizó el entrenador.

MF