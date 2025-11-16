El Tri Aterriza en San Antonio con todo y “Chucky” Lozano

La Selección Mexicana de Futbol arribó a la ciudad texana la noche de este domingo, de cara a su último compromiso del año: el duelo amistoso del próximo martes 18 de noviembre contra Paraguay en el Alamodome. El conjunto dirigido por Javier Aguirre dejó atrás el empate sin anotaciones contra Uruguay en Torreón, un partido que, si bien terminó con un resultado frustrante, también encendió las alarmas por la situación física de una de sus máximas figuras.

El cuerpo técnico y los aficionados concentran su atención en el estado de Hirving "Chucky" Lozano. El delantero, que recientemente se unió al San Diego FC, tuvo que abandonar la cancha del TSM Corona en Coahuila justo antes del medio tiempo debido a una aparente lesión en el muslo izquierdo. Lozano sintió un tirón y fue reemplazado por Gilberto Mora, encendiendo las especulaciones sobre la gravedad de su dolencia. Pese a las molestias, el "Chucky" viajó con el resto del plantel a San Antonio, un indicio de que su participación en el encuentro está en duda, pero no descartada.

El duelo contra la "Albirroja" en el Alamodome, que se jugará a las 19:30 horas (tiempo del centro de México), no solo representa el cierre de la actividad del Tri en 2025, sino también una prueba de fuego para Javier Aguirre. El empate ante Uruguay extendió la racha de México a cinco partidos amistosos sin conseguir una victoria, generando presión entre la afición. El equipo necesita urgentemente reencontrar el triunfo y ofrecer una mejor versión ofensiva.

Este partido, en el marco del MexTour, es vital para que Aguirre continúe definiendo las piezas clave y el funcionamiento táctico rumbo a la Copa del Mundo de 2026. México buscará aprovechar el historial favorable que tiene ante Paraguay (11 triunfos por 5 derrotas), aunque el último enfrentamiento, en 2022, terminó en una caída por la mínima.

