Raúl Jiménez brilla en Old Trafford pese a la derrota del Fulham

El delantero mexicano Raúl Jiménez volvió a demostrar su vigencia en la élite del futbol inglés este domingo 1 de febrero de 2026. En un vibrante encuentro correspondiente a la Jornada 24 de la Premier League, el "Lobo Mexicano" anotó el gol que mantuvo la esperanza para los "Cottagers" en su visita al Manchester United, aunque el resultado final favoreció a los locales por 3-2 tras un cierre dramático.

Jiménez se hizo presente en el marcador al minuto 39

Jiménez, quien ha recuperado su mejor versión física y técnica, se hizo presente en el marcador al minuto 39 del segundo tiempo. El atacante convirtió con frialdad desde el punto penal, colocando en ese momento el 2-1 parcial que encendió los ánimos en Old Trafford. A pesar de su esfuerzo y de ser el pilar absoluto de la ofensiva del equipo dirigido por Marco Silva, un tanto agónico de los "Diablos Rojos" en los minutos finales dejó al Fulham con las manos vacías.

Con esta anotación, Raúl Jiménez llega a 6 goles en la presente temporada 2025-2026 de la Premier League, consolidándose como el máximo referente ofensivo de su club y llegando a 200 goles en su carrera. Además de su cuota goleadora en liga, suma un gol adicional en la EFL Cup, acumulando un total de 7 tantos en todas las competiciones locales de la campaña actual. Su rendimiento ha sido notablemente consistente, participando en 22 encuentros de liga y aportando también tres asistencias, lo que refleja su importancia no solo como finalizador, sino como generador de juego.

Te puede interesar: Partidos HOY Liga MX: dónde ver EN VIVO los juegos del 1 de febrero

Jiménez reafirma ser pieza inamovible

Este inicio de año confirma el gran momento del canterano americanista, quien cerró el 2025 de forma ascendente y hoy es pieza inamovible en el esquema titular. Su capacidad para competir al más alto nivel contra el "Big Six" reafirma que sigue siendo uno de los delanteros más respetados de Inglaterra, manteniendo viva la ilusión de los aficionados mexicanos de cara a los próximos compromisos internacionales de 2026.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS