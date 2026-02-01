Álvaro Fidalgo se despide del América y es anunciado como nuevo jugador del Betis

Álvaro Fidalgo fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Real Betis, equipo al que se incorpora tras cinco años defendiendo los colores del Club América. Con este movimiento, el mediocampista español regresa al fútbol de su país y se pondrá a las órdenes de Manuel Pellegrini, firmando contrato con el conjunto verdiblanco hasta el año 2030.

El club andaluz dio a conocer el fichaje a través de sus redes sociales, con la intención de reforzar su plantilla en la recta final de la temporada, en la que se mantiene en la lucha por puestos de competición europea, particularmente la Europa League.

Fidalgo llegó al América en el Clausura 2021 y se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del plantel . Durante su etapa en Coapa disputó 227 partidos oficiales entre Liga MX, CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup y otros torneos, en los que registró 22 goles, 30 asistencias y superó los 18 mil minutos de actividad. Además, fue capitán del equipo en una de las épocas más exitosas del club.

Su legado quedó marcado por los títulos obtenidos, destacando el tricampeonato de Liga MX en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, así como un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Supercopa de la Liga MX.

Antes de partir, el mediocampista ofreció una conferencia de prensa especial para despedirse del club y de la afición, en la que expresó su agradecimiento y cariño hacia la institución:

“No hay duda, esto no es un adiós para siempre. Todo el mundo, o la gran mayoría, estuvo apoyándome; siempre me sentí muy querido, no lo voy a negar”, reveló.

Fidalgo también aclaró que su salida fue una decisión personal , influida por distintos factores fuera del terreno de juego.

“Es una decisión totalmente mía. No fueron los mejores meses para mí, temas personales. A lo mejor eso hizo que la decisión fuera así, aunque también es una decisión que quería tomar porque es un nuevo reto para mí. Lo del medio tiempo, tenía la piel de gallina”, externó.

Finalmente, el ahora jugador del Betis compartió su sentir en un día cargado de emociones y nostalgia por el cierre de su etapa con las Águilas:

“Día difícil. Demasiadas despedidas, muchas muestras de cariño desde siempre y lo que viví desde ayer todo se multiplicó. Si me llegan a decir hace cinco años todo lo que íbamos a vivir, los hubiera tachado de locos, pero lo conseguimos. Lo más importante de todo era conseguir cosas con el club y fuimos tres veces campeones de liga y mucho más. Estoy contento por el paso que voy a tomar, pero es un día triste por lo que dejo atrás. Agradezco todos los mensajes que me mandaron. De corazón, gracias, es algo increíble”, concluyó.

