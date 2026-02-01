El mexicano Obed Vargas está en la órbita del Atlético de Madrid

Obed Vargas comienza a sonar con fuerza en el futbol europeo. El mediocampista mexicano de 20 años está en la órbita del Atlético de Madrid, club que busca cerrar su fichaje antes del final del mercado de traspasos, tras iniciar negociaciones con el Seattle Sounders de la MLS.

Diversos medios de España señalan que el futbolista, nacido en Alaska, ya se dirige a la capital española para ultimar detalles de su incorporación al conjunto colchonero. Sin embargo, su llegada no implicaría una participación inmediata con el primer equipo , ya que la directiva rojiblanca contempla enviarlo a préstamo a otro club europeo para que continúe su proceso de adaptación.

La posible llegada de Vargas responde, en gran parte, a su juventud. Aunque la salida del inglés Conor Gallagher rumbo al Tottenham dejó un espacio disponible en el mediocampo del Atlético, el cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone considera prioritario que el jugador gane minutos y experiencia antes de integrarse plenamente al proyecto deportivo.

El seguimiento del Atlético de Madrid habría comenzado tras el enfrentamiento ante el Seattle Sounders en el Mundial de Clubes 2025. Ambos equipos compartieron el Grupo B y quedaron eliminados en la fase inicial; sin embargo, el conjunto español se impuso 3-1 en el duelo directo, partido en el que Vargas llamó la atención del cuerpo técnico rojiblanco.

Obed Vargas se formó en el Tacoma Defiance, filial del Seattle Sounders, y debutó con el primer equipo en 2021, consolidándose en la Primera División de Estados Unidos . Pese a haber sido convocado por selecciones juveniles de ese país, el mediocampista siempre tuvo clara su intención de representar a México.

Tras completar su cambio de federación en 2024, fue considerado por la Selección Mexicana para disputar encuentros amistosos, decisión influida por su fuerte vínculo con la cultura, las tradiciones y los colores del país de sus padres.

En caso de concretarse su fichaje, Vargas se sumará a la lista de futbolistas mexicanos que han tenido relación con el Atlético de Madrid, junto a nombres como Hugo Sánchez, Luis García, Raúl Jiménez y Héctor Moreno. Todavía resta definir cuál será el club del Viejo Continente al que llegará cedido para continuar su desarrollo profesional.

SV