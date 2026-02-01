Saint-Maximin y otros casos polémicos de racismo dentro de la Liga MX

El futbol mexicano no ha estado exento de episodios de racismo a lo largo de su historia. Aunque la Liga MX ha intentado proyectarse como un espacio de inclusión y respeto, diversos casos polémicos demuestran que esta problemática sigue presente tanto en las tribunas como dentro de la cancha y en redes sociales.

Uno de los episodios más recientes que reavivó la conversación sobre la discriminación en el futbol fue el que involucró a Allan Saint-Maximin , sumándose a una larga lista de jugadores que han denunciado actos racistas en el balompié nacional. Sin embargo, su caso fue determinante para abandonar el país y romper su vínculo con el conjunto azulcrema.

Felipe Baloy – 2006 y 2010

Uno de los antecedentes más antiguos y recordados se remonta a cuando el defensor panameño Felipe Baloy denunció insultos y sonidos racistas por parte de la afición de Santos Laguna, mientras jugaba para el conjunto de Monterrey. El jugador señaló que los ataques fueron constantes durante el encuentro, afectando el desarrollo del partido.

En 2010, Baloy volvió a denunciar actos discriminatorios, esta vez provenientes de jugadores de Pumas UNAM, jugando ya para Santos Laguna, lo que amplió la gravedad del problema al señalar que el racismo no solo provenía de las gradas, sino también desde el interior del campo de juego.

Carlos Darwin Quintero – 2011

En 2011, el delantero colombiano Carlos Darwin Quintero fue otra de las víctimas durante un enfrentamiento entre Santos Laguna y Cruz Azul. Aunque el jugador no dio detalles extensos en su momento, su denuncia confirmó que los insultos racistas seguían siendo una práctica recurrente en algunos estadios de la Liga MX.

Norberto (Roberto) Nurse – Clausura 2013, Liga de Ascenso MX

El racismo también se manifestó fuera de la Primera División. En el Torneo Clausura 2013 de la Liga de Ascenso MX, el delantero de Correcaminos, Norberto Nurse, sufrió actos racistas durante el encuentro ante Altamira. Cada vez que Nurse tenía contacto con el balón, la afición local emulaba sonidos de simio, en una situación muy similar a la que más tarde viviría el delantero del América, Christian “Chucho” Benítez.

Christian Benítez – Clausura 2013

Uno de los episodios más polémicos ocurrió durante el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2013, cuando Christian “Chucho” Benítez, entonces delantero del América, fue víctima de insultos racistas por parte de aficionados de Pumas UNAM en el Estadio Azteca. Los gritos provenientes de la tribuna generaron una fuerte reacción mediática, debido a la importancia del jugador y del encuentro.

Dorlan Pabón – Apertura 2014

Durante el torneo Apertura 2014, el delantero colombiano Dorlan Pabón, jugador de Rayados de Monterrey, denunció a través de redes sociales haber sido víctima de gritos y actos racistas en un partido frente a León. El uso de plataformas digitales permitió que la denuncia tuviera un mayor alcance inmediato, generando presión social sobre los dirigentes de la Liga MX.

Félix Torres – 2021

En 2021, el defensor ecuatoriano Félix Torres, jugador de Santos Laguna, denunció actos racistas durante un encuentro ante el Atlético de San Luis. A diferencia de varios casos anteriores, esta denuncia sí derivó en una investigación oficial por parte de la Liga MX.

Julián Quiñones – Concacaf Liga de Campeones 2024

Uno de los casos más recientes ocurrió en 2024, cuando Julián Quiñones, jugador del América, fue víctima de gritos y sonidos raciales durante el partido de ida de la Concacaf Liga de Campeones ante Chivas, disputado en el Estadio Akron. Cada vez que el delantero tocaba el balón, un sector de la afición emitía sonidos similares a los de un simio, lo que provocó una fuerte reacción en redes sociales y reavivó el debate sobre el racismo en el futbol mexicano.

Casos de racismo a nivel internacional

Vinícius Jr. (Brasil): Repetidamente víctima de insultos racistas en LaLiga (España), especialmente en estadios como Mestalla.

Samuel Eto’o (Camerún): Sufrió múltiples episodios racistas en España e Italia; en una ocasión amagó con abandonar el campo.

Mario Balotelli (Italia): Recibió insultos racistas en la Serie A; en 2019 incluso pateó el balón hacia la grada como protesta.

Romelu Lukaku (Bélgica): Fue víctima de cánticos racistas por parte de aficionados rivales y propios en Italia.

Kalidou Koulibaly (Senegal): Sufrió gritos racistas en la Serie A, especialmente en partidos contra Inter y Lazio.

Dani Alves (Brasil): En 2014, un aficionado le lanzó un plátano en España; el jugador respondió comiéndoselo como protesta simbólica.

Kevin-Prince Boateng (Ghana): Abandonó el campo en un partido amistoso en Italia tras recibir insultos racistas.

SV