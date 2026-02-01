El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa este domingo 1 de febrero con actividad correspondiente a la Jornada 4 (J4), tiempo en el que cada punto comienza a tener peso en la Tabla General. En esta etapa inicial, los equipos buscan establecer una base que les permita competir con regularidad a lo largo del torneo.

La atención de la jornada dominical se centra en un solo partido, un duelo que representa una oportunidad importante para sumar y fortalecer el rendimiento colectivo para los equipos que lo protagonizarán. Más allá del marcador, el encuentro adquiere relevancia por el impacto que puede tener en la confianza de cada plantel y en su proyección inmediata dentro del certamen.

A continuación, la agenda del partido programado para este domingo.

Partido hoy domingo 1 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Pachuca | 17:00 | FOX One

