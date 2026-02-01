En el futbol profesional, la fortaleza de un equipo suele cimentarse en su capacidad para proteger el hogar, y para los rojinegros del Atlas, el Estadio Jalisco ha dejado de ser un terreno de dudas para convertirse en un auténtico búnker infranqueable. Hoy en día, bajo el mando de Diego Cocca, la escuadra tapatía vive un momento de gracia que los ha catapultado a la parte alta de la tabla general del Clausura 2026, sumando ya 9 unidades de 12 posibles, una cosecha envidiable impulsada por su impecable rendimiento ante su afición .

Esta excelente posición no es obra de la casualidad, sino el resultado de una inercia positiva que el equipo arrastra desde el año pasado. Actualmente, Atlas presume una racha de siete partidos seguidos sin perder como local, un registro que combina el cierre del Apertura 2025 y el inicio del presente certamen. Para encontrar el último tropiezo de los Zorros en su feudo, hay que remontarse al domingo 24 de agosto de 2025, cuando en la Jornada 6 del torneo anterior cayeron 2-4 frente al América; desde aquel día, el Jalisco ha bajado la cortina.

Atlas, invicto

El camino de esta racha invicta comenzó con un vibrante empate 2-2 ante Santos Laguna, seguido de tres victorias contundentes frente a Necaxa (3-2), Juárez (3-1) y León (2-0). El cierre de la fase regular del 2025 se selló con un empate sin goles ante Toluca, estableciendo las bases de lo que hoy vemos en el Clausura 2026. En lo que va de este nuevo torneo, el equipo ha perfeccionado su faceta defensiva, logrando dos victorias vitales por la mínima diferencia: un 1-0 ante Puebla en la jornada inaugural y otro 1-0 frente a Mazatlán en la reciente Fecha 4.

Con un futbol equilibrado y una defensa que ha aprendido a sufrir, el Atlas ha recuperado el respeto en su casa. Estos números no solo les otorgan tranquilidad en la tabla, sino que envían un mensaje claro al resto de la Liga MX: salir con puntos del Coloso de la Calzada Independencia se ha vuelto, una vez más, una misión casi imposible para cualquier visitante.

Resultados de Atlas: Una tremenda racha

2-2 Santos Laguna / Apertura 2025 / Jornada 8

3-2 Necaxa / Apertura 2025 / Jornada 11

3-1 Juárez / Apertura 2025 / Jornada 12

2-0 León / Apertura 2025 / Jornada 14

0-0 Toluca / Apertura 2025 / Jornada 16

1-0 Puebla / Clausura 2026 / Jornada 1

1-0 Mazatlán / Clausura 2026 / Jornada 4

