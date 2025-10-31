Después del gran momento que vive Armando “Hormiga” González con Chivas , donde se ha consolidado como el mejor atacante del equipo y máximo goleador mexicano de la Liga MX, el excapitán rojiblanco Ramón Morales expresó su confianza en que el joven delantero se ganará un lugar en la Selección Mexicana con base en su trabajo.

Para Morales el atacante tapatío debe dejar que su rendimiento hable por sí mismo, tal como lo hizo Andrés Guardado en 2006, cuando fue convocado por Ricardo La Volpe para disputar la Copa del Mundo de Alemania.

“ Me tocó vivirlo con Andrés Guardado. En 2006 llegó muy jovencito y ya vimos la trayectoria que tuvo. Claro que se puede; es difícil, porque hay una base sólida, pero él tiene que seguir trabajando. Hay dos jugadores, Raúl y Santiago, que también están haciendo bien las cosas. No necesita mandar mensajes ni pedir oportunidades, simplemente seguir haciendo su trabajo y dejar que hable por él ”, señaló Morales.

El exjugador del club de Guadalajara insistió en que la mejor forma para que Javier Aguirre voltee a ver a González es que mantenga su nivel y siga destacando con Chivas. Con el Mundial en el horizonte, consideró que todos los futbolistas mexicanos deben luchar por un lugar.

“ Cualquier jugador, con más o menos posibilidades, tiene que enfocarse en hacer bien su trabajo. Ser parte de la selección nacional debe ser un sueño para cualquiera. No se trata tanto de ‘levantar la mano’, sino de rendir en la cancha. Cuando eso pasa, los entrenadores y cuerpos técnicos se fijan en ti. A las puertas de un Mundial, cada jugador mexicano debe luchar por colarse en la lista y aprovechar su momento ”, añadió.

Finalmente, Morales destacó la influencia positiva de Javier “Chicharito” Hernández en el crecimiento de González, subrayando el valor de contar con referentes experimentados dentro del plantel.

“ Es muy importante tener gente con experiencia que te pueda dar consejos. Estoy seguro de que Javier lo hace; lo conozco y sé que orienta. En esta profesión hay momentos buenos y malos, y contar con alguien que haya pasado por eso es muy valioso. Armando es un muchacho que escucha, aprende y va por buen camino. Me da mucha alegría verlo así, no solo porque juega en Chivas, sino porque es un mexicano al que todos queremos ver triunfar ”, concluyó.

