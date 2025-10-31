Aaron Ramsey se va de Pumas; esto se sabe

Aaron Ramsey, futbolista británico de 34 años, habría rescindido su contrato con los Pumas de la UNAM este viernes 31 de octubre . Según informó un medio deportivo, la decisión se da de común acuerdo entre el jugador, sus agentes y la directiva del club capitalino.

Ramsey habría llegado a México que recién en julio de este año para jugar con los Pumas en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero dejo de presentarse en la Cantera desde la Jornada 11 debido a una lesión en el isquiotibial y al posterior extravío de su mascota, Halo.

El pasado 13 de octubre, el jugador galés publicó en sus redes sociales que Halo se había extraviado en San Miguel de Allende, Guanajuato; fue vista por última vez en Los Herreros, cerca de San Gabriel.

El atacante llegó a un acuerdo con Efraín Juárez, director técnico de Pumas, para ausentarse de los entrenamientos y regresó a su país, dejando al equipo a la deriva en sus juegos ante Rayados, San Luis y León.

El jugador de Pumas pide ayuda para encontrar a su perro. X / @aaronramsey

Este viernes, el periodista César Merlo , especialista en temas deportivos, publicó que Ramsey no pudo terminar su estancia en el Apertura 2025, por lo que precipitó su salida del club universitario y regresó a Europa.

El atacante debutó en la Jornada 6, el 24 de agosto, frente al Puebla, y finalizó su actuación el 27 de septiembre, tras enfrentarse contra las Águilas el América el 27 de septiembre en el partido correspondiente a la Jornada 11. El europeo acumuló un total de 61 minutos en la derrota de 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con información de ESPN.

