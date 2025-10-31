Chivas Femenil cierra la fase regular con goleada sobre Necaxa

Las Chivas Femenil culminaron la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil con una goleada de 4-0 sobre Necaxa en el Estadio AKRON. En un duelo en el que las rojiblancas no tuvieron inconvenientes para dominar a su rival, lo más destacado fue que Viridiana Salazar llegó a las 100 anotaciones en el Circuito Rosa, tras colaborar con la segunda diana del conjunto tapatío.

Con el pase en mano a la Liguilla, el Rebaño tenía la misión de sacar el triunfo ante las centellas para tratar de escalar posiciones con la esperanza de cerrar dentro del top 4 y tener la ventaja de local en la Fiesta Grande. Sin embargo, pese a que derrotaron con autoridad a las hidrocálidas, la victoria de Toluca frente al Puebla frustró las aspiraciones de las Chivas.

El equipo tapatío presentó modificaciones en su cuadro titular, debido a que tenía que cumplir con la Regla de Menores, por lo que se prescindió de Carolina Jaramillo, quien, además, estaba a una tarjeta amarilla de ser acreedora de un partido de suspensión. En su lugar, entró Amalia López, mediocampista que tuvo un juego discreto, pero cumplió con la labor.

Desde los primeros instantes, el Guadalajara tomó el control de las acciones, sacando provecho de un Necaxa que ya no peleaba por nada, puesto que llegaba a este encuentro como la tercera peor escuadra de la campaña. Con todo el escenario a su favor, no pasó demasiado tiempo para que las rojiblancas marcaran el primer tanto de la tarde a través de Denise Castro al minuto 13’.

En el segundo tiempo, la tónica del compromiso se mantuvo y Chivas continuó amedrentando la cabaña visitante. Tras entrar de cambio, Viridiana Salazar se vio beneficiada de una desatención defensiva para marcar al 59’ y alcanzar el centenar de goles en la Liga MX Femenil; minutos más tarde, Alicia Cervantes realizó su doblete para sellar la victoria rojiblanca y acumular 10 goles en el torneo.

Con el resultado a su favor y sin ser exigidas por su oponente, las Chivas se dieron el lujo de debutar a dos jugadoras con la portera Zoe Aguirre entrando de cambio por Celeste Espino. Además, de la defensora Camila Zamora, quien sustituyó a Casandra Montero.

Al concluir en el quinto lugar de la tabla general con 33 puntos, Chivas estará enfrentando a Toluca en los Cuartos de Final que iniciarán el próximo jueves 6 de noviembre.

