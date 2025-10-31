La fase final del Apertura 2025 de la Liga MX apunta a contar con solo un director técnico mexicano, a menos que Efraín Juárez y sus Pumas logren el milagro de colarse a los puestos de Play-In. De confirmarse este escenario, sería el quinto torneo consecutivo en el que únicamente un estratega nacional supera la fase regular.

En la actual campaña, cuatro entrenadores nacidos en México dirigen en Liga MX. Pachuca está bajo el mando de Jaime Lozano, Pumas es dirigido por Efraín Juárez, Querétaro es liderado por Benjamín Mora y el León está intentando recuperarse de la mano de Ignacio Ambriz.

Sin embargo, sólo los Tuzos están en puestos de clasificación para el repechaje al posicionarse en el séptimo peldaño, mientras que, los universitarios, ubicados en el decimotercer sitio, aún tienen posibilidades de meterse entre los primeros diez lugares, aunque su escenario es más complicado. Con 15 puntos, los felinos están a dos unidades del décimo lugar, último que otorga boleto al Play-In, y el cual es ocupado por Santos con 17 puntos.

Por su parte, los Gallos Blancos y los Esmeraldas también cuentan con vida matemática para tratar de mantenerse en la disputa por la reclasificación, ya que acumulan 14 y 13 unidades, respectivamente, pero necesitan ganar sus últimos dos compromisos y dependen de más equipos para pensar en conseguir algo que, a primera instancia, parece imposible.

Para recordar el último estratega tricolor que logró que su equipo pasara de manera directa para los Cuartos de Final, se debe de remontar al Apertura 2023, cuando Ricardo Carbajal pudo meter al Puebla entre los primeros seis lugares. No obstante, en la fiesta grande fue eliminado por Tigres.

Cabe destacar que, desde el Clausura 2023 no se consigue que más de un director técnico mexicano dispute la fase final de la competencia. En la campaña mencionada, cuatro entrenadores lograron avanzar, mínimo, hasta el repechaje y dos de ellos llevaron a sus conjuntos directamente para la Liguilla. Destacándose Víctor Manuel Vucetich, quien dejó a Monterrey como líder de la tabla general a lo largo de las 17 jornadas, pero cayó derrotado en Semifinales por los Tigres de Robert Dante Siboldi.

Presencia de directores técnicos en Fase Final en los últimos cinco torneos

Clausura 2023

• Víctor Manuel Vucetich

Clasificó a Rayados directamente a la Liguilla en primer lugar, pero fue derrotado en Semifinales por los Tigres.

• Ignacio Ambriz

Clasificó a Toluca directamente a la Liguilla en la cuarta posición, pero lo eliminó Tigres en Cuartos de Final.

• Benjamín Mora

Disputó repechaje con Atlas y cayó en Cuartos de Final ante Chivas.

• Eduardo Arce

Disputó repechaje con Puebla y fue vencido por Tigres.

Apertura 2023

• Ricardo Carbajal

Clasificó a Puebla directamente a la Liguilla en sexto lugar y fue derrotado por Tigres en Cuartos de Final.

Clausura 2024

• Eduardo Fentanes

Disputó el Play-In con Necaxa y fue eliminado en segunda ronda por Pachuca.

Apertura 2024

• Arturo Ortega

Disputó el Play-In con Chivas y fue eliminado por Atlas en primera ronda.

Clausura 2025

• Efraín Juárez

Disputó el Play-In con Pumas y fue eliminado en segunda ronda por Monterrey.

