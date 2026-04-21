¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara GRATIS si no tienes boleto?

El sueño de vivir la máxima fiesta del Mundial 2026 está al alcance de todos. Aunque los boletos para los partidos en el Estadio AKRON aparentemente se terminaron rápido, la capital de Jalisco tiene un plan B espectacular.

La FIFA y el gobierno local han confirmado que el corazón de la ciudad será la sede oficial del Fan Fest para que los aficionados que no tienen boleto para los partidos puedan ver la transmisión. Se trata de un evento masivo, seguro y hasta el momento gratuito diseñado para toda la familia.

A diferencia de otras ediciones, el Mundial 2026 promete ser el más grande de la historia, y nuestra ciudad no se quedará atrás. Aquí te explicamos a detalle todo lo que necesitas saber para no perderte ni un minuto de la acción.

ESPECIAL / FIFA

¿Qué es el FIFA Fan Fest y dónde estará ubicado?

El FIFA Fan Fest es el espacio oficial y gratuito creado por los organizadores para que la experiencia mundialista trascienda las gradas de los estadios.

En Guadalajara, el evento tendrá como sede el Centro Histórico. La sede principal de transmisiones será la Plaza Liberación, ubicada entre la Catedral y el Teatro Degollado, según la información publicada en la págin a de la FIFA.

Además, la fiesta se extenderá a otros puntos icónicos. La Plaza de Armas funcionará como un enorme corredor gastronómico con platillos típicos jaliscienses, mientras que el Paseo Alcalde albergará activaciones interactivas de los patrocinadores.

Fechas y actividades confirmadas

El festival abrirá sus puertas desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026; según el portal de la FIFA habrá transmisiones de los 104 partidos en pantallas gigantes para ver los partidos, sobre todo si no se tiene boleto para entrar al estadio en nuestra ciudad, aunque otros detalles sobre la operación serán anunciados próximamente.

Consejos para disfrutar del FIFA Fan Fest en Guadalajara

Si planeas asistir a esta celebración en el centro de Guadalajara o deseas ver los partidos de manera gratuita en este espacio público, toma en cuenta estas recomendaciones prácticas para mejorar tu experiencia:

Para los partidos de México o, en todo caso, la gran final, el cupo en Plaza Liberación se llenará rápido. Anticipa tu llegada por lo menos dos horas antes del silbatazo inicial.

Evita llevar automóvil; el Tren Ligero te dejará a unos pasos de las pantallas gigantes.

Junio y julio son meses de lluvia en la ciudad; lleva un impermeable ligero, ya que los paraguas grandes podrían ser restringidos en los filtros de seguridad.

No comas antes de llegar. En locales cercanos al epicentro del Fan Fest habrá variedad de opciones para degustar la comida tradicional.

El sitio oficial de la FIFA actualizará los horarios de los partidos. Planifica tu visita según tus intereses.

¿Por qué Guadalajara es una sede única en el Mundial 2026?

La capital de Jalisco es una de las sedes más comprometidas con la afición durante el Mundial 2026. A lo largo de la planeación de la Copa del Mundo, autoridades han destacado que esta es una oportunidad invaluable para posicionar a Guadalajara y la Entidad en general a nivel internacional. El objetivo no es solo ver rodar el balón, sino mostrar el estilo de vida tapatío al mundo entero.

Con una inversión millonaria en la rehabilitación de espacios públicos, el legado del Mundial 2026 perdurará mucho después de que se entregue la copa.

Y entonces, ya lo sabes, si no conseguiste boletos para los partidos en el Estadio AKRON, el verdadero ambiente mundialista, lleno de color, música y pasión, te estará esperando en el Centro de Guadalajara.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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