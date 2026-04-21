La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha entrado en su etapa más crítica. A 50 días del silbatazo inicial en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el organismo rector del futbol anunció la apertura de una fase de venta de "última hora", que pondrá a disposición del público un nuevo lote de boletos para los 104 partidos del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Fecha y hora del inicio de la venta de boletos de última hora

La cita para los aficionados es este miércoles 22 de abril a las 09:00 horas (tiempo del Centro de México). A partir de ese momento, los usuarios podrán ingresar al portal oficial de la FIFA para buscar localidades en las categorías 1, 2 y 3. El proceso se realizará bajo el formato de "orden de solicitud", lo que significa que las entradas se asignarán conforme los compradores completen su trámite en el sistema, hasta agotar existencias.

Debido a la alta demanda esperada, la FIFA implementará filas virtuales para gestionar el flujo de usuarios y garantizar una mejor experiencia de compra. Esta fase permanecerá abierta de forma continua hasta el día de la gran final, el 19 de julio, con liberaciones constantes de boletos adicionales sujetos a disponibilidad y a las devoluciones que se realicen a través del mercado oficial de reventa.

El Mundial 2026 se perfila para pulverizar récord de asistencia

Con más de cinco millones de entradas vendidas hasta la fecha, esta edición, la primera con 48 selecciones, se perfila para pulverizar el récord histórico de asistencia de 3.5 millones de espectadores, establecido precisamente en la edición de Estados Unidos 1994.

La organización enfatizó que el único canal legítimo para la adquisición es el sitio de la FIFA, instando a evitar plataformas no autorizadas. Asimismo, recordó que poseer un boleto no garantiza el acceso migratorio a los países anfitriones. Para los mexicanos y extranjeros que planeen viajar a las sedes en Estados Unidos, se recomienda iniciar de inmediato los trámites de visa, utilizando el sistema de citas prioritarias (FIFA PASS) diseñado para los poseedores de boletos.

Para quienes buscan una experiencia de mayor exclusividad, los paquetes de hospitality continúan disponibles en el sitio oficial, ofreciendo servicios de lujo en los estadios de las 16 sedes mundialistas.

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