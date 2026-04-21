El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ya está en su etapa de definición y este martes 21 de abril nos regala uno de los enfrentamientos más atractivos de la Jornada 16 (J16). El León recibe a las Águilas del América en la cancha del Estadio Nou Camp, en un partido donde ambos conjuntos se juegan gran parte de sus aspiraciones para clasificar a la Liguilla.

Cabe recordar que, debido a los ajustes en el calendario por la Copa del Mundo de 2026, la asamblea de dueños determinó suprimir la fase de Play-In para este certamen. Por lo tanto, terminar entre los ocho primeros lugares de la Tabla General es una obligación absoluta para avanzar directamente a los Cuartos de Final, lo que añade una dosis extra de dramatismo a este compromiso de cierre de temporada regular.

¿Cómo llegan León y América a la Jornada 16?

El conjunto esmeralda atraviesa su mejor momento de la campaña. Dirigidos por Javier Gandolfi, el León presumen una racha de cuatro victorias consecutivas, siendo la más reciente un contundente triunfo de 3-1 sobre el FC Juárez. Este buen paso los ha catapultado hasta la octava posición de la tabla general, aferrándose al último boleto disponible para la "Fiesta Grande". Hacerse fuertes en casa será vital para no depender de otros resultados en la última fecha del campeonato.

Por su parte, el América llega a este compromiso ubicado en el sexto peldaño con 22 unidades. Las Águilas comandadas por André Jardine tomaron un respiro en el torneo local tras vencer 2-1 al Toluca el fin de semana pasado. Sin embargo, el equipo de Coapa sigue lidiando con el trago amargo de su reciente eliminación en la Concachampions a manos del Nashville SC. Una victoria en el Bajío no solo les garantizaría la clasificación matemática, sino que también serviría para reconciliarse con su afición y recuperar la jerarquía de cara a la pelea por el título.

Dónde ver EN VIVO el partido León vs América de la J16 - Liga MX

Para los aficionados que no asistan al estadio y quieran ver el partido en vivo, el encuentro contará con transmisión exclusiva a través de televisión de paga.

Fecha y hora: Martes 21 de abril, 21:00 horas

Martes 21 de abril, 21:00 horas Estadio: Nou Camp, León, Guanajuato

Nou Camp, León, Guanajuato Transmisión: FOX One, FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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