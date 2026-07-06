Javier Aguirre puso punto final a su tercer ciclo como entrenador de la Selección Mexicana con la serenidad que lo ha caracterizado durante su carrera. Minutos después de la dolorosa eliminación ante Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026, el "Vasco" evitó buscar culpables, asumió toda la responsabilidad por el resultado y dejó un mensaje de confianza hacia el futuro del Tricolor, que ahora quedará bajo la dirección de Rafael Márquez.

El estratega mexicano reconoció que la derrota duele, especialmente porque llegó en casa y cuando el equipo parecía tener la oportunidad ideal para romper la barrera de los Cuartos de Final. Sin embargo, prefirió quedarse con el crecimiento que mostró el grupo durante el proceso.

"Sí, no les puedo reprochar nada. Cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero es futbol. Ellos son un gran equipo e hicimos lo que pudimos", declaró con evidente emoción.

Aguirre consideró que la diferencia estuvo en la capacidad de Inglaterra para aprovechar las oportunidades que generó, mientras México volvió a pagar caro la falta de contundencia.

"Estaríamos hablando de otra cosa si hubiéramos sido más determinantes en jugadas claves. Intentamos 18 tiros y eso no sirve para nada. El rival no se equivocó como nosotros", lamentó.

El estratega mexicano destacó el trabajo colectivo del Tri

El técnico insistió en que sus jugadores entregaron todo sobre la cancha y dejó claro que cualquier crítica debe dirigirse hacia él.

"Ellos hicieron lo que se les pidió. Yo no tengo cara para reprocharles nada. Si hay alguna crítica tiene que ser al entrenador, porque él decide quién juega y cómo juega. Hoy no pudo ser".

A pesar de la eliminación, Aguirre aseguró que el futbol mexicano sale fortalecido gracias a una generación de futbolistas jóvenes que logró consolidarse durante su gestión y que ahora tendrá continuidad rumbo al siguiente Mundial.

"Cuando llegamos veníamos en un momento difícil. Hoy hay gente muy joven, muchos jugadores se fueron a Europa y eso habla del trabajo que se hizo. Lo dejo al criterio de ustedes", explicó.

El "Vasco" destacó especialmente el ambiente que se construyó dentro de la concentración y aseguró que uno de los mayores logros del proceso fue formar un grupo unido y comprometido.

"Los 26 me hicieron muy feliz. Mañana cumplíamos dos meses juntos y deben irse con la cabeza en alto", señaló.

Javier Aguirre se va con orgullo y le entrega la estafeta a Rafa Márquez

Aguirre le dedicó unas palabras a Rafael Márquez, quien asumirá el mando del Tricolor una vez concluida la justa mundialista. El entrenador aseguró que el excapitán de la Selección está plenamente preparado para continuar el proyecto y confió en que el equipo podrá dar el siguiente paso en los próximos cuatro años.

"Estoy muy contento con Rafa Márquez. Está más que capacitado. Le di un gran abrazo y me puse a su disposición para lo que necesite. Le vienen cuatro años muy buenos porque hay una base sólida".

El entrenador recordó que el objetivo desde su llegada fue recuperar la identidad del equipo nacional y devolver la ilusión a la afición, algo que considera se consiguió pese a no alcanzar el resultado deportivo esperado.

"Se logró recuperar el orgullo. Estamos cerca de los grandes, pero estos equipos no te perdonan un error. Vamos bien, no sé a qué velocidad, pero hay una buena camada de jugadores, grandes instalaciones y presupuesto para dar ese paso que todavía nos falta".

Con la voz entrecortada, Aguirre reconoció que la derrota será difícil de asimilar y admitió que le hubiera gustado despedirse con una victoria.

"Me hubiera gustado irme ganando, claro que duele mucho. Me voy con sentimientos encontrados, muy orgulloso de la familia que logramos juntar, pero cuando uno pierde no termina de superarlo".

Antes de abandonar la sala de prensa, el técnico tuvo un último mensaje para los aficionados, quienes acompañaron al equipo durante toda la Copa del Mundo y llenaron el Estadio Azteca en el partido frente a Inglaterra.

"Aprovecho este espacio para agradecerle a todo el público mexicano. No pudimos darle una noche más de alegría y les ofrecemos una disculpa".

Así terminó la tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana. Sin excusas, con la derrota a cuestas, pero convencido de que deja un proyecto encaminado y una generación capaz de competir con las mejores selecciones del mundo. Ahora será Rafael Márquez quien tome el relevo con la misión de convertir esa ilusión en el salto definitivo que el futbol mexicano persigue desde hace décadas.

CT