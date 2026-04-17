¿Quiénes son los tres grupos que compiten por comprar al Atlas?

La incertidumbre sobre el futuro de los Rojinegros del Atlas está a punto de disiparse. Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, ha confirmado que las negociaciones para la venta del equipo están muy avanzadas y que el nuevo dueño será anunciado oficialmente en la próxima asamblea de dueños , que se llevará a cabo el mes entrante.

Este anuncio pondrá fin a una novela que ha mantenido en vilo a la afición atlista.

Irarragorri reveló que son tres los grupos interesados en adquirir al Atlas , y la competencia es reñida. Dos de estos grupos están conformados por empresarios estadounidenses, mientras que el tercero es de origen mexicano.

Aunque no se han revelado todos los nombres, ya se conocen a dos de los tres contendientes, lo que nos permite vislumbrar quiénes podrían ser los próximos propietarios del equipo.

Dos contendientes estadounidenses contra un mexicano por los Zorros

Uno de los grupos estadounidenses es Impact X , encabezado por Javier Gutiérrez. Este grupo ya ha mostrado un interés tangible, visitando las instalaciones de los Rojinegros del Atlas en Guadalajara hace algunas semanas. Su presencia en la ciudad y el recorrido por las instalaciones sugieren un análisis profundo y un compromiso serio con la posible adquisición.

Por el lado mexicano, el empresario poblano Pepe Miguel Bejos, actual dueño de los Pericos de Puebla , es el nombre que resuena con fuerza. Su experiencia en el ámbito deportivo y su conocimiento del mercado mexicano lo posicionan como un candidato sólido para tomar las riendas del Atlas.

El tercer grupo, también de empresarios estadounidenses, aún no ha trascendido públicamente. Sin embargo, Alejandro Irarragorri ha dejado claro que el nuevo dueño del Atlas saldrá de entre estos tres contendientes.

Aunque no se ha especificado cuál de los grupos lleva la delantera, se ha mencionado que uno de los grupos con empresarios norteamericanos parece estar "más apuntado" para concretar la compra .

Altas expectativas en el desenlace de la venta.

La afición del Atlas espera con ansias el anuncio oficial, que se estima ocurrirá en menos de un mes. La llegada de un nuevo dueño podría significar una nueva etapa para el equipo, con posibles inversiones y cambios en la dirección deportiva.

La expectativa es alta, y pronto se conocerá el desenlace de esta importante transacción en el fútbol mexicano.

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AR