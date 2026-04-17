Los Ángeles 2028 tiene precios olímpicos

La edición más grande en la historia de los Juegos Olímpicos parece que trae consigo un reto casi del mismo tamaño: vender todas las entradas posibles con un sistema similar al que ya se ha usado en ediciones anteriores; con un registro, preventas locales y ventas con meses de anticipación en línea.

Con 36 deportes y 51 disciplinas, el debut de algunas de ellas y el regreso de otras con medallas de por medio, así como el plan de sedes distribuido en Los Ángeles y un par de eventos trasladados a la ciudad de Oklahoma, la venta de las entradas da el primer respiro del aire olímpico que solo incrementará con el paso de los meses y las competencias clasificatorias para que la magna justa tome forma.

Para 2016 en Río de Janeiro y 2020 en Tokio (aplazado un año por la pandemia de COVID-19), la población del país anfitrión tenía una ventana para conseguir la mayoría de las entradas, favoreciendo ampliamente al público local, que al menos en el caso de Río recibieron cerca del 70% de los boletos, mientras que el público general internacional tendría que usar portales de venta designados para cada país.

En Japón, la demanda fue tan alta que tuvo que implementarse el sistema de sorteo para que la gente pudiera comprar entradas, mismo caso que será para Los Ángeles, que con más de dos años de anticipación, ya hicieron la primera ronda de venta para quienes vivan en los condados donde serán los eventos, así como para quienes hayan hecho su registro en la página web del comité organizador.

¿Cuál ha sido el proceso para la venta de boletos?

La primera oportunidad para conseguir boletos de cualquier deporte y evento para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles inició con un registro en la página del comité organizador, entre el 14 de enero y el 18 de marzo de este 2026. Los afortunados elegidos fueron notificados entre el 31 de marzo y el 7 de abril que tendrían una ventana de 48 horas -con las fechas específicas señaladas- para poder comprar las entradas, limitadas a 12 por registro.

Quienes crearon su perfil e hicieron su registro, viven en alguno de los ocho condados sede y fueron seleccionados, tuvieron un espacio anticipado entre el 2 y 6 de abril, mientras que para el resto fue a partir del día 9.

El motivo que han dado desde la organización para una venta tan anticipada, de más de dos años de antelación (comparado con Tokio que fue un año antes de la fecha original) es para favorecer la planeación del público que tenga que viajar, reservar hospedajes y organizar mejor su itinerario. “Con el inicio del registro para la compra de entradas en enero, es momento de planificar a qué eventos quieres asistir, qué deportes tendrás más cerca y qué momentos históricos no te quieres perder. Los deportistas y los aficionados de todo el mundo ahora tendrán todo lo que necesitan para planificar una inolvidable experiencia olímpica”, señaló Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28 hace unos meses.

Aquellos que hayan hecho su registro y no fueron seleccionados, permanecen en una lista de espera para las próximas rondas de venta, que aún no tienen una fecha específica. Además, aún puede registrarse cualquier persona que desee comprar boletos y no haya hecho el registro en las primeras fechas.

Los precios: casi un espejismo

Se estima que se vendan casi 14 millones de boletos para todos los deportes del programa olímpico en las dos semanas de competencia; los organizadores hicieron un anuncio que ilusionó a todos y es que lanzarían los boletos desde los 28 dólares (poco menos de $500 pesos mexicanos con el tipo de cambio actual), un precio relativamente accesible considerando que un partido de temporada regular de los Lakers supera los 100 dólares y el promedio del más barato de los Dodgers ronda los $50 USD.

Sin embargo, la alegría duró poco entre los habitantes angelinos, que fueron los primeros en poder comprar boletos y rápidamente se dieron cuenta de que ese precio estaba destinado a rondas clasificatorias y de deportes con baja demanda, sumado a que solo un millón de esos boletos tenían tal costo, siendo los primeros en agotarse.

Aunado a ello, se hace un cargo por servicio del 24%, defendido por el comité señalando que es una práctica habitual en la compra de boletos de eventos masivos. En el mismo tenor, subrayan que aún con ese aumento, la media en los precios no supera los 200 dólares.

Para disciplinas de alta demanda ha habido reportes que apuntan a que los precios alcanzan mil 100 dólares, en tanto que en sitios de reventa, hay boletos restantes para la inauguración en el Memorial Coliseum cerca de los mil 300, 23 mil pesos mexicanos aproximadamente en una zona superior y esquinada o cerca de 7 mil 700 dólares, más de 132 mil pesos mexicanos, en una cabecera superior.

Comparado con otro gran evento deportivo

La venta de boletos para Los Ángeles 2028 llegó poco después del lanzamiento de las entradas para el Mundial 2026, que también causó revuelo por la forma en la que podrían adquirirse y, desde luego, los exorbitantes costos para algunos partidos y zonas de los estadios. El registro comenzó en septiembre del 2025 y la primera etapa de venta en octubre.

La FIFA ha usado el sistema de sorteo en ocasiones anteriores para la Copa del Mundo, en los que era necesario elegir el partido al que uno deseaba asistir y, con algo de suerte, era elegido para conseguir las entradas. En este caso, hasta la tercera fase los aficionados podían seleccionar partidos específicos, conociendo ya los participantes y grupos del torneo, con un máximo de cuatro boletos por persona, independientemente de la fase.

Para enero, el organismo rector del futbol mundial había recibido más de 500 millones de solicitudes y habían superado el millón de entradas vendidas desde octubre, según una publicación de la FIFA en su página.

De acuerdo con la Federación, el precio iniciaría en los 60 dólares -poco más de mil pesos- para los partidos de la fase de grupos, 32 USD más comparado con el más barato para los Juegos Olímpicos. La Final del Mundial tendría un precio de hasta 6 mil 730 USD, 116 mil pesos aproximadamente, cuando dieron el anuncio de la venta de boletos; después pasó a más de 8 mil USD y el presidente, Gianni Infantino, confirmó días atrás que el juego por el campeonato en Nueva York alcanzará los 11 mil USD o 190 mil pesos, es decir, casi 60 mil más que estar en la inauguración de Los Ángeles a precio de reventa.

Respecto al primer partido de México, en la inauguración del 11 de junio contra Sudáfrica, han alcanzado los 50 mil pesos en las últimas etapas de venta, haciendo que asistir a un partido represente un fuerte gasto en la cartera de muchos aficionados.

MF