En el futbol moderno, en el que el ruido externo empuja constantemente hacia el futuro, Armando González ha elegido un camino poco común: poner al Club Deportivo Guadalajara por encima de todo.

Mientras el entorno habla de Europa y la Copa del Mundo, el delantero rojiblanco ha encontrado en el Club de sus amores algo más fuerte que cualquier promesa: un sentido de pertenencia. Porque para la “Hormiga”, Chivas no es un paso en su carrera, es el lugar donde puede crecer y dejar huella.

En él habita una forma poco común para un futbolista mexicano: su mentalidad está construida sobre el compromiso, la disciplina y un amor genuino por el juego, pero, sobre todo, por los colores que ama y con los que creció desde pequeño.

“Yo tengo muchos sueños. Uno de ellos es jugar en Europa, pero soy jugador de Chivas actualmente. Al jugar para Chivas no puedo pensar en otra cosa que no sea Chivas. Mi día a día es Chivas. Si hago las cosas bien… se me tomará en cuenta para otras cosas, ya sea Europa, ya sea un Mundial, pero mi día a día es Chivas”.

En una era que suele acelerar los tiempos, entiende que todo comienza con el ahora. No hay distracciones ni espacio para perder el foco y pensar en otras cosas cuando se trata de representar al equipo que ama desde niño, ya que, a diferencia de otros, Chivas es su prioridad sobre cualquier meta o sueño.

“No puedo pensar en el Mundial, no puedo pensar en Europa si el sábado juego contra Puebla. Estoy pensando en el sábado, en ir contra Puebla, en ir con todo a dar el máximo, porque a mí lo que me interesa ahorita es ir día a día. Ya después, si hago bien las cosas, se me tomará en cuenta para otras”.

Armando "Hormiga" González. El delantero del Guadalajara busca convertirse en el primer bicampeón de goleo en la historia del club. EL INFORMADOR/A. Navarro

Creer, trabajar y golear, el compromiso de Armando González

“Todo esfuerzo es inútil si no crees en ti mismo”. Más que una frase del popular anime “Naruto”, para Armando González es una convicción que ha marcado cada paso de su historia, incluso antes de que los reflectores llegaran.

Porque antes de los goles y de los sueños que hoy comienzan a tomar forma, hubo trabajo silencioso, convicción y una fe inquebrantable en Dios y en sí mismo. En un entorno tan exigente como el de Chivas, donde cada paso se mide y cada error pesa, el delantero rojiblanco ha encontrado en esa creencia su mayor fortaleza.

Formado bajo la inspiración de referentes como Javier Hernández, así como de figuras internacionales como Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney y Samuel Eto'o, González no solo ha moldeado su identidad dentro del área, sino también su ambición: trascender.

Hoy, con goles, marcas al alcance y la posibilidad de escribir su nombre en la historia del club, vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Sin embargo, lejos de perderse en cifras o en sueños lejanos, su enfoque permanece intacto. Porque más allá de Europa o una Copa del Mundo, su mayor anhelo es claro: dejar huella en Chivas, responderle al escudo y convertirse en un referente del equipo que lo vio crecer.

En entrevista para EL INFORMADOR, la “Hormiga” habló de su deseo de escribir su nombre en la historia de Chivas, además de las metas y sueños por cumplir.

— Desde la llegada de Gabriel Milito has sido titular, ¿qué ha significado para ti su confianza y qué lo hace un técnico diferente?

—El profe es alguien muy directo y honesto, entonces, eso ayuda al grupo, porque no solo nos dice lo que no queremos escuchar, que eso nos hace crecer y mejorar como jugadores, también nos inyecta esa confianza y hace que creamos que podemos lograr el objetivo. Eso nos motiva.

— En lo individual, ¿te has planteado como meta convertirte en el primer bicampeón de goleo en la historia de Chivas y qué representaría para ti?

— Pues yo contento, trato de hacer cuantos goles pueda, que es lo que más me gusta. Voy día a día, partido a partido, y si sigo haciendo las cosas que vengo haciendo, sé que primero Dios se me va a dar, pero no tengo presión. Estoy haciendo las cosas que me tocan y dejo todo en manos de Dios.

— Estás muy cerca de un récord importante en el club, a solo tres goles de convertirte en el máximo anotador en un año futbolístico. ¿Quieres escribir tu nombre en la historia del club?

— Sí, yo lo tenía muy claro. Sabía que en cuanto me dieran una chance, yo iba a meter tantos goles como pudiera. Sabía que tenía que estar listo para cuando se me diera esa oportunidad. Estoy feliz, trato de hacer lo mío, mejorar día a día, tengo que estar listo los partidos, y eso es lo que me toca. Ya en los partidos solo me queda disfrutar y dar mi máximo, porque yo ya hice todo en la semana para meter gol el sábado.

— ¿Cómo lidias con esa parte de la fama, cómo te mantienes centrado y concentrado en el futbol y no en todo lo que muchas veces hay alrededor?

— Sé que aquí Chivas siempre todo lo que hace genera un impacto muy grande, lo sabemos desde que estamos en Fuerzas Básicas. Trato de seguir siendo el mismo. No he cambiado nada, sigo siendo el mismo desde que jugaba en la 20, los mismos gustos, las mismas cosas. Sigo viviendo con mis papás, con mi hermana, con mi hermano. No me cambia nada, no me mueve nada, porque lo único que quiero es jugar futbol. No me interesa la fama, no me interesan los seguidores, no me interesa nada de eso.

González pelea por un lugar en la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo. IMAGO7

El sueño mundialista, intacto

Con el Mundial cada vez más cerca, la ilusión de formar parte de la Selección Mexicana se ha convertido en uno de los motores principales para Armando González, quien no oculta la magnitud que representa ese objetivo en su carrera.

“Yo estoy muy feliz, muy ilusionado de poder jugar un Mundial, primero Dios, se me tome en cuenta para poder representar a mi país, que creo que es lo más bonito que te puede pasar como futbolista. Ahora imagínate en tu casa, con tu gente, (estoy) muy ilusionado y contento”, expresó, dejando ver el peso emocional que tiene la posibilidad de disputar una Copa del Mundo en el Estadio AKRON.

Su motivación también se alimenta de recuerdos que lo marcaron como aficionado, momentos que hoy funcionan como referencia e inspiración.

“Uno que me marcó mucho, fue la semifinal de la Copa del Mundo Sub-17 en el estadio Corona, ahí en Torreón. Es el gol de la ‘Momia’ Gómez. También cuando el ‘Pollo’ Briseño metió gol en la final. Los goles de ‘Chícharo’. La chilena de Raúl Jiménez, el gol del ‘Chucky’ Lozano contra Alemania… hay muchísimos recuerdos de Selección que he guardado con mucho sentimiento”, recordó.

Con esa memoria colectiva como impulso, la “Hormiga” apunta a replicar esas emociones: “Quiero igual crear esa sensación y esa emoción y esa felicidad en niños y en los mexicanos… yo estoy seguro que si me toca, lo voy a hacer”.

Incluso ante la posibilidad de perderse una liguilla con Chivas por una eventual convocatoria, mantiene claridad en sus prioridades. “Es una por otra… si me toca ir al Mundial… es porque es lo que tocaba… y habrá que prepararnos de la mejor manera para representar a México”, sentenció González.

La “Hormiga” quiere convertirse en uno de los mejores futbolistas mexicanos. IMAGO7/J. Cubeyro

Europa, una meta

Armando “Hormiga” González tiene claro que su carrera apenas comienza, pero también que sus aspiraciones apuntan a lo más alto del futbol mundial. Inspirado por la huella que dejaron varios de sus referentes mexicanos en Europa, el delantero de Chivas reconoce que ese camino también forma parte de sus objetivos profesionales.

“Es uno de los objetivos y metas que yo tengo, poder jugar en una de estas grandes ligas, porque yo lo que quiero es jugar en el máximo nivel de futbol, ser uno de los mejores jugadores de México”, explicó. Con esa ambición, no oculta que competir en torneos como la Champions League forma parte de sus sueños a mediano y largo plazo.

Aunque su identidad está firmemente ligada al Guadalajara, González también ha desarrollado afinidad por el futbol europeo, particularmente por el Atlético de Madrid. “El Atlético es el equipo que yo le voy en Europa, pero obviamente yo soy chivahermano al 100 por ciento”, afirmó. La influencia familiar y la filosofía del técnico Diego Simeone fueron determinantes en esa preferencia, destacando “esa mentalidad y ganas que él imprime”.

En cuanto a sus referentes como delantero, además de Javier “Chicharito” Hernández, el atacante rojiblanco reconoce la influencia de figuras internacionales. “También… agarraba al Manchester United cuando estaba Zlatan Ibrahimovic y Wayne Rooney… me gustaba… Samuel Eto’o”, recordó.

Finalmente, González mantiene un ritual previo a cada partido que combina inspiración y convicción personal. “Me da tranquilidad y paz ver que tengo a Dios conmigo”, compartió, dejando ver la parte emocional que acompaña su crecimiento dentro y fuera de la cancha.

