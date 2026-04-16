El Torneo Clausura 2026, en la Jornada 15 (J15), nos presenta un enfrentamiento de gran importancia para la parte baja de la clasificación. Este viernes 17 de abril, el Mazatlán FC recibe a los Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del Estadio El Encanto. Aunque ambos conjuntos se encuentran lejos de la pelea por el campeonato, el compromiso representa una oportunidad inmejorable para sumar puntos, evitar terminar en el sótano de la Tabla General y, en el caso de los locales, ofrecer una actuación digna ante su afición en la recta final de la temporada.

¿Cómo llegan Mazatlán y Querétaro?

El conjunto sinaloense atraviesa un momento sumamente complicado en el certamen. Ubicado en la decimoséptima posición con apenas 11 unidades, Mazatlán ha tenido un semestre marcado por la irregularidad defensiva y la falta de contundencia. Sin embargo, el equipo llega con una motivación especial: este será su penúltimo partido en casa antes de que la franquicia sufra cambios institucionales y de sede para la próxima campaña. Por ello, la directiva ha lanzado una promoción histórica con boletos a un precio simbólico de cinco pesos, buscando un lleno total para que la afición impulse al equipo hacia una victoria de consolación en su despedida.

Por su parte, el Querétaro se presenta en el puerto sinaloense ocupando el decimoquinto escalón de la tabla con 15 puntos. Los Gallos Blancos han mostrado destellos de solidez, especialmente en calidad de locales, pero su fragilidad como visitantes les ha impedido consolidarse en puestos de clasificación. Un triunfo en El Encanto no solo les permitiría alejarse definitivamente de los últimos lugares, sino también romper la mala racha fuera de La Corregidora y cerrar el Clausura 2026 con mayor estabilidad deportiva.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs Querétaro de la J15 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir las acciones de este compromiso correspondiente a la J15, el partido contará con diversas opciones de transmisión en televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Viernes 17 de abril, 19:00 horas

Viernes 17 de abril, 19:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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