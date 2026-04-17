Chivas confía en ser campeón pese a posibles bajas por Selección Mexicana

Ricardo Marín dejó claro que en Chivas no hay dudas: el equipo se siente capaz de pelear por el título incluso si pierde a varios jugadores por convocatorias a la Selección Mexicana.

De cara a la liguilla, el Guadalajara podría no contar con hasta cinco futbolistas: Richard Ledezma, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, lo que representaría un reto importante para el plantel Rojiblanco.

“Dentro del grupo estamos 100 por ciento confiados en que en que así va a ser. (Ser campeón sin seleccionados).Ya lo sabíamos, que podíamos enfrentarnos a este escenario de que en la liguilla no íbamos a tener seleccionados, y no nos toma de sorpresa, porque sabemos de la calidad de jugadores que tenemos, de los que se van en selección a los que nos quedamos. Entonces, como te reitero, el sistema de juego lo tenemos tan tan interiorizado, sabemos lo que el profe nos pide con sus variantes, con lo que tiene, que sabemos que lo vamos a hacer muy bien”, señaló.

Marín admitió que la posible ausencia de Armando González sería un golpe sensible, especialmente por el peso que tiene dentro del equipo, además de las otras bajas que podrían presentarse.

“Sabemos que aún no se es oficial, pero sabemos que que tiene altas probabilidades de que el ‘Hormi’ vaya a Selección y sabemos que que es un golpe duro para nosotros, tanto como se va él, como se van los los demás seleccionados. Son jugadores importantes para nosotros dentro del equipo, pero también confiamos en que tenemos gran calidad dentro del plantel y tenemos un plantel vasto para que el que no esté o el que esté jugando, ya lo vimos ahorita con lesiones que que han salido algunos compañeros y que que lo han hecho de buena manera los que están jugando. Sabemos que tenemos con qué pelear y con qué poder ser campeones”, agregó.

El delantero también reveló que la confianza en el grupo es tal que incluso han pospuesto cualquier plan personal hasta después de la final.

“Lo lo he comentado ahí entre familia y amigos que yo, o sea, ninguno hemos estado haciendo planes hasta después de la final ya levantando la copa”, concluyó.

MF