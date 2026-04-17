La espera ha terminado. Luego de más de 60 días desde su último juego oficial, los Charros de Jalisco están de regreso para afrontar un nuevo y significativo reto. En su tercera temporada de regreso a la Liga Mexicana de Beisbol, el objetivo es claro: ganar el título de la Serie del Rey, que estuvo muy cerca de ganarse en la campaña anterior.

Los dirigidos por Benjamín Gil tienen un compromiso exigente a la altura del desempeño que han demostrado en los últimos dos años con la obtención de cuatro títulos: el bicampeonato en la Liga Mexicana del Pacífico, el trofeo de la Zona Norte de la LMB 2025 y la corona en la Serie del Caribe. Por lo que, sabiendo de lo que son capaces de alcanzar, la Serie del Rey se presenta como una obligación para la franquicia albiazul.

En la temporada anterior de la LMB, contra todo pronóstico, Jalisco se convirtió en el caballo negro de la competencia al eliminar a equipos con vasta experiencia en el circuito veraniego como Sultanes de Monterrey y Algodoneros de Unión Laguna para clasificarse hasta la serie por el título más valioso, sin embargo, terminó barrido por unos poderosos Diablos Rojos del México, mismos que consumaron su segundo campeonato consecutivo.

Ahora, manteniendo a la columna central que impulsó a Charros a realizar una temporada histórica en la LMB, los regresos de Allen Córdoba y Willie Calhoun, la suma de hombres que también han sido determinantes en la LMP y caras nuevas (algunas de ellas con experiencia en Grandes Ligas) para darle frescura al equipo, Jalisco quiere demostrar que, lo realizado el año anterior, no fue coincidencia, y desea consolidar su proyecto de verano.

Los caporales darán el primer paso en la temporada 2026 de la LMB enfrentándose a los Acereros de Monclova en la Serie Inaugural que se desarrollará en el Estadio Panamericano.

La rotación abridora estará conformada por Zach Grotz, Luis Iván “Shocker” Rodríguez y Luis Payán.

¿Dónde ver el inicio de la LMB 2025?

Charros de Jalisco vs. Acereros de Monclov

Canal: LMB.TV

Horario: 20:15 hrs.

Otros juegos de la jornada inaugural

Piratas de Campeche vs. Diablos Rojos del México

Canal: ESPN y Disney+

Horario: 18:55 horas

Guerreros de Oaxaca vs. Pericos de Puebla

Canal: ESPN y Disney+

Horario: 18:55 horas

Juegos de los Charros de Jalisco en abril. X/charrosbeisbol

Un nuevo nivel de exigencia

Aunque el año pasado demostraron para lo que están hechos, dentro de los Charros de Jalisco reconocen que esta próxima temporada de la LMB no será nada sencilla. Sobre todo, porque el resto de sus contrincantes ya saben que deben de tomar más precauciones ante el equipo de Benjamín Gil, contrario a la campaña anterior en la que no se veían a los albiazules como un serio rival.

Luis Iván “Shocker” Rodríguez, un emblema y referente de los Charros, mencionó que, pese a que será un camino complicado, él y sus compañeros mantienen una mentalidad ganadora que no sólo se conformará con replicar lo realizado en 2025, sino que, desean quedarse con la Serie del Rey.

“Va a ser muy diferente al año pasado porque no tenían esa perspectiva de nosotros de que podíamos competirle a la Zona Norte sabiendo que es son parques de mucho bateo. Gracias a Dios, se dio llegar a la Serie del Rey, si bien no pudimos ganar contra Diablos, creo que este año tiene que haber un mayor esfuerzo para obtener ese título tan deseado para nosotros.”

“La afición a eso viene, a exigirte, a que les des series de ganadas y títulos. No va a estar fácil, lo sabemos muy bien, porque todo mundo se ha reforzado desde el año pasado con tantos extranjeros, pero nuestra mentalidad es que, mínimo, tenemos que igualar lo que hicimos la campaña anterior, ahora con la misión de ganarla”, dijo el pitcher.

Respecto a la carga de actividad que los lanzadores de Jalisco han tenido los últimos meses, comentó que no influirá en su desempeño en el verano, ya que están preparados para jugar a ese ritmo. Además, resaltó que el cuerpo de abridores de Charros está muy bien armado.

Nuevas reglas para la temporada 2026 de la LMB

La LMB busca ofrecer juegos más precisos con una mayor justicia en el diamante, por lo que se implementará el reto de la zona de strike, que consiste en tener la posibilidad de revisar lanzamientos para confirmar o revertir la decisión que haya tomado el umpire en home en cuanto a bolas y strikes.

¿Cómo funciona el reto de la zona de strike ("umpire robot")?

Cada equipo iniciará el juego con dos retos.

Si un desafío es exitoso, aquel que logre revertir una decisión, se mantendrán.

Si un desafío es fallido, se perderá.

En caso de que los equipos se queden sin desafíos y el juego se extienda a extra innings, recibirán un desafío adicional por cada entrada extra.

¿Quiénes pueden desafiar?

Únicamente lanzadores, receptores o bateadores pueden desafiar una jugada, y tiene que ser una decisión individual, es decir, no puede intervenir nadie del dogout ni ningún otro hombre en el terreno de juego.

Cuando un jugador de posición no asignado sea utilizado como pitcher, no habrá retos ni para ofensiva ni para defensiva.

¿Cómo se desafiará?

Los umpires pueden negar desafíos que no se soliciten inmediatamente o aquellos que son impulsados por coaches o compañeros de equipo.

Los retos deben realizarse inmediatamente después de la decisión del umpire o después de la resolución de la jugada intermitente, por ejemplo: intento de robo de base o una apelación de un posible check swing.



