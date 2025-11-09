Renata Zarazúa conquista el título del WTA 125 de Austin

La mexicana Renata Zarazúa firmó una actuación memorable en Texas al proclamarse campeona del torneo WTA 125 de Austin, tras imponerse en una intensa final a la canadiense Marina Stakusic. Con esta victoria, la capitalina suma uno de los títulos más importantes de su carrera y reafirma su ascenso dentro del circuito femenino.

Zarazúa mostró temple y determinación en un duelo que exigió su mejor versión. Luego de tres sets llenos de tensión y cambios de ritmo, la mexicana selló el triunfo con parciales de 4-6, 6-3 y 6-3.

Durante el encuentro, la jugadora tricolor alcanzó un 83% de efectividad en su primer servicio, conectó un ace, cometió dos dobles faltas y aprovechó cinco de nueve oportunidades de quiebre, cifras que reflejan su dominio en los puntos decisivos.

Desde las rondas iniciales, Zarazúa exhibió solidez y confianza. En el primer set de la final, tomó ventaja rápidamente para cerrar con autoridad por 6-4. La reacción de Stakusic en el segundo parcial equilibró el marcador (6-3), pero el desenlace favoreció nuevamente a la mexicana, que en el último set llegó a colocarse 5-0 antes de que su rival intentara una última remontada. Finalmente, con el marcador 5-3, Renata concretó el punto del campeonato.

El triunfo en Austin no solo confirma el excelente momento de la mexicana, sino que también la consolida como una de las representantes más destacadas del tenis latinoamericano en el circuito WTA.

SV