Tras consagrarse como campeón de goleo del Torneo Apertura 2025, el delantero de Chivas, Armando González, se mostró agradecido con Javier Aguirre y Rafael Márquez por su reciente convocatoria a la Selección Mexicana.

La “Hormiga” confesó que siempre confió en que podía alcanzar este logro, aunque admitió que no esperaba que ocurriera tan pronto.

“Siempre supe que podía hacer estas cosas, pero no te esperas que pasen tan rápido. Estoy contento por esta convocatoria y agradecido con Javier y Rafa por darme la oportunidad de jugar en la Selección. Estoy muy feliz de que se haya dado. Si no se daba, de cualquier manera estaría muy contento por el torneo, pero aún falta. Queremos concluirlo con un campeonato, y estoy muy contento porque no es algo muy común que un mexicano sea campeón de goleo”, señaló.

González también resaltó la influencia de Javier Hernández en su desempeño y destacó la importancia de vivir el día a día dentro del vestidor del Guadalajara, más allá de los comentarios negativos que circulan sobre “Chicharito”.

“Javier, desde que existía la posibilidad de que quedara campeón de goleo, me decía que no me preocupara, que se iba a dar. Y si no se daba, no importaba, porque ya había hecho cosas importantes en el torneo y debía sentir orgullo. Que todo fluyera y que disfrutara, y así fue, porque son momentos muy importantes".

"Todo lo que se dice de Javier y de Chivas son cosas que no son ciertas. Lo vivo en el día a día, y lo que más quiere es que todo el equipo crezca y que Chivas sea campeón".

Finalmente, el delantero expresó su orgullo por obtener el título de goleo y subrayó que este logro es solo un paso más en su carrera, motivándolo a seguir trabajando para alcanzar nuevos objetivos.

“Es un orgullo y el fruto de mi trabajo día a día. Sé que vienen todavía muchísimas cosas grandes, pero para que eso pase debo seguir trabajando al 100 por ciento cada día. Es un momento importante en mi carrera, pero sé que vienen cosas grandes, y para eso debo seguir trabajando y mejorando”, concluyó.

SV