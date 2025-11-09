El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX sigue su marcha y este domingo 9 de noviembre llega con más emociones dentro de la Jornada 17, la última dentro del calendario regular. Los equipos encaran este último duelo con distintas metas: algunos buscan mejorar su lugar en la Liguilla manteniéndose entre los primeros puestos, mientras que otros pelean por el último boleto al Play-In y conservar sus aspiraciones de avanzar.

La afición podrá disfrutar los partidos EN VIVO por televisión y diversas plataformas de streaming, ideales para seguir la transmisión desde casa o en cualquier sitio.

La cartelera dominical promete un encuentro de alto voltaje. Cada punto cuenta, y este cierre de jornada podría definir el panorama de la Fiesta Grande.

Aquí puedes consultar la programación completa de los partidos del domingo 9 de noviembre dentro de la Liga MX, con sus respectivos horarios y canales de transmisión.

Partidos hoy domingo 9 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Santos vs Pachuca | 17:00 horas | ViX Premium |

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX hoy, domingo 9 de noviembre, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Calendario de partidos de la J17 del Apertura 2025

OF