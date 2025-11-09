Después de que Armando González se convirtiera en el séptimo campeón de goleo en la historia de Chivas, el exdelantero del Guadalajara, Erick Torres, aseguró que lo logrado por la “Hormiga” es un orgullo para el futbolista mexicano, considerando la dura competencia que enfrenta el delantero nacional.

En entrevista para EL INFORMADOR, el “Cubo” destacó que el goleador de Chivas se ha enfrentado de tú a tú con los delanteros extranjeros de la Liga MX.

“Lo que está haciendo la ‘Hormiga’ es orgullo para el futbolista mexicano, para la liga, para todos los equipos en general y para los jóvenes. Es un ejemplo, porque se está dando de ‘chingadazos’, enfrentando de tú a tú a jugadores extranjeros que cobran sueldos muy elevados. Él, de cantera, con costo cero, está compitiendo de tú a tú con jugadores de experiencia. Es una motivación muy grande lo que está haciendo la ‘Hormiga’; un ejemplo para los jóvenes y para el futbol mexicano”, señaló.

En días pasados, la “Hormiga” González reveló que el “Cubo” era uno de sus jugadores favoritos cuando era niño, por lo que el exatacante de Chivas consideró muy especial que el ahora goleador del Guadalajara lo tenga como uno de sus referentes, junto a su padre y a Javier Hernández.

“Me emocionó muchísimo. Él estaba chico y seguro le tocó ver mis inicios en Guadalajara; tal vez el festejo que él mencionara o que se haya acordado de mí, que haya visto mis inicios. Fue muy grato y emocionante para mí. Ahora que le está yendo bien, que tiene el campeonato de goleo y la está rompiendo, me emocionó muchísimo. Qué gusto; me dio mucha alegría y satisfacción saber que pudo verme un poco. Chivas tiene muchos referentes, pero que haya visto mis goles y que se haya identificado conmigo es algo muy especial".

"Estoy agradecido con él y ojalá que algún día, no sé si pronto o después, me toque saludarlo para agradecerle. También ojalá que le siga yendo muy bien y que la siga rompiendo. Pero tiene el mejor ejemplo: su papá, y para nosotros ver a Javier Hernández fue nuestro modelo a seguir, y hasta la fecha sigue siendo una persona a la que seguimos admirando e idolatrando”, agregó.

Finalmente, Torres reveló que González tiene el carácter y la personalidad necesarios para estar en la Selección Mexicana, y que deberá ser respaldado tanto por el técnico nacional, Javier Aguirre, como por el delantero Raúl Jiménez.

“La ‘Hormiga’ lo ha respaldado con goles, con minutos y buenas actuaciones. Pero creo que muchos jugadores jóvenes mexicanos, que a lo mejor no tienen los números que tiene la ‘Hormiga’, ya cuentan con la personalidad y el carácter para poder estar en la Selección Mexicana mayor".

"Por fortuna, levanta la mano con buenos números, con goles, que es lo que él necesita, y con minutos de juego. Ya en selección, arropado por un cuerpo técnico como el de Javier Aguirre y con alguien como Raúl Jiménez que lo pueda apoyar, podría hacer grandes cosas. Sin duda, tiene que estar; le tienen que dar la oportunidad, no solo a él, sino a varios jóvenes que en la Liga MX están levantando la mano”, concluyó.

SV