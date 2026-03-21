¿Quién es Erik "Terrible" Morales, vinculado a proceso por supuesto abuso sexual?

Erik "Terrible" Morales es un exboxeador profesional y con reconocimiento internacional que, después de su retiro, incursionó en la política mexicana, primero por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Su nombre y todos los títulos que alguna vez sostuvo hoy se ven opacados por un asunto legal, pues circuló la noticia de que el excampeón había sido vinculado a proceso penal acusado de presunto abuso sexual agravado . Así lo dictaminó un juez durante una audiencia que se extendió por varias horas, luego de que la audiencia inicial fuera cancelada en cuatro ocasiones.

¿Quién es el "Terrible" Morales?

El boxeador

Erik Morales nació en Tijuana el 1 de septiembre de 1976. El hoy acusado habría iniciado su camino en el mundo del deporte de manera precoz, a sus 16 años, en 1992, lo que le rindió frutos, pues cinco años después obtuvo el campeonato mundial de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En el 2000 unificó los títulos al ganar el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en su primera pelea de la trilogía contra Marco Antonio Barrera. El "Terrible" repitió la hazaña en 2004, cuando unificó los campeonatos superpluma del CMB y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

También logró títulos mundiales por el CMB en peso pluma y en peso superligero.

El político

Una vez retirado del boxeo, Morales incursionó y se dedicó a la política. El "Terrible" ocupó cargos en la administración deportiva por el PRI en el gobierno de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana. Posteriormente, fue diputado federal por Morena en la LXIV Legislatura.

Los cargos contra "Terrible" Morales por supuesto abuso sexual

Hasta la Fiscalía de Tijuana habría llegado una denuncia por parte de una exempleada del Ayuntamiento del mismo municipio, quien aseveró haber sido víctima de abuso sexual en julio de 2025 por parte del funcionario.

Los hechos, según la denuncia, se habrían llevado a cabo cuando la denunciante acudió a la oficina de Morales por motivos de trabajo. Allí, el exboxeador presuntamente le solicitó mantener relaciones sexuales, a lo cual ella se habría negado, comenzando luego un forcejeo en el que la tocó sin consentimiento en distintas partes del cuerpo .

El juez del caso fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

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FF