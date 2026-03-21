Raúl Jiménez consolidó la victoria con ventaja de dos tantos para el Fulham en la Jornada 31 de la Fase Regular de la Premier League 2026. El mexicano fue clave para el 3-1 en contra de Burnley tras colocar una diana diana desde los 11 pasos en el descuento del partido .

El Fulham remontó con dos tantos con apenas seis minutos de diferencia, luego de que Zian Flemming abriera el marcador del encuentro al 62', y sentenció en el descuento con un penalti de Raúl Jiménez para acercarse a los puestos europeos.

Fulham escala al noveno puesto de la tabla de la Premier League

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales, ya que Flemming, tras haber avisado previamente, aprovechó un pase desde la banda derecha de Lyle Foster para adelantar a los visitantes.

La reacción fue inmediata y apenas siete minutos después llegó el empate por medio de Joshua King, de 19 años, que aprovechó un error de Martin Dúbravka, incapaz de atrapar un centro, para anotar su primer gol en la Premier League.

El impulso no se detuvo y, seis minutos más tarde, Harry Wilson culminó la remontada con una acción individual desde la banda derecha que finalizó con un disparo ajustado al palo.

Ya en el descuento, Jiménez sentenció el duelo para conseguir tres puntos que le permiten reengancharse a la lucha por Europa , mientras que su rival queda en una situación cada vez más comprometida en la pelea por la salvación.

El victorioso penal de Raúl Jiménez para el Fulham

El mexicano, que provocó y transformó la pena máxima, mantiene el 100 % de efectividad desde el punto de penalti en la Premier League (14 de 14) para colocar a su equipo noveno, a cinco puntos del Liverpool, quinto clasificado, y deja a su rival penúltimo, a nueve de la permanencia, con solo siete jornadas por disputarse.

���� Raúl Jiménez amplía su racha perfecta de penaltis en la Premier League a 14/14. #PremierLeague #FULBUR pic.twitter.com/ZQNrPtr9fH— FC One Football (@FCOneFootball) March 21, 2026

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FF