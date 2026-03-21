Chivas de Guadalajara jugará como visitante contra Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA y, según el pronóstico de la inteligencia artificial (IA), el Rebaño Sagrado tiene grandes posibilidades de ganar si "Tala" Rangel cuida el arco y juega al mismo tiempo que el delantero Armando "Hormiga" González . Aquí la predicción completa.

La Sultana del Norte las tendría de perder

Este enfrentamiento llega en un momento contrastante para ambos clubes. Mientras el Rebaño se coloca como líder de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el panorama en Rayados luce bastante gris para este sábado 21 de marzo.

Rayados ocupa la novena posición y, según reportan ESPN y Fox Sports, atraviesa una crisis física sin precedentes . Se habla de hasta nueve posibles bajas, incluyendo nombres clave como Sergio Canales, Lucas Ocampos y el central Víctor Guzmán.

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Además, contrario a lo que dicta la localía, las cuotas están sumamente cerradas, reflejando el favoritismo implícito del Rebaño por las ausencias regias.

"Tala" + "Hormiga": La IA augura un buen partido con la dupla en cancha

Considerando las bajas masivas de Monterrey y el vuelo que trae la ofensiva rojiblanca, la IA dicta que el probable resultado sería 1-2 ó 0-2 en favor de Guadalajara.

En el partido podría destacar la solidez defensiva del "Tala" Rangel y el momento de gracia de la "Hormiga" González, aspectos que deberían ser suficientes para que el Rebaño salga con los tres puntos y mantenga el liderato general .

TUDN, el sitio especializado en deporte, destaca que Guadalajara llega en su mejor momento del torneo tras golear 5-0 a León. Bajo el mando de Gabriel Milito, el equipo ha mostrado una pegada brutal con Armando "Hormiga" González, quien ya igualó un récord histórico de goles en inicios de torneo que ostentaba "Chicharito".

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