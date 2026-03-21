La Selección de Irak emprendió este sábado 21 de marzo su viaje a México para disputar el repechaje de la FIFA rumbo al Mundial 2026, en lo que representa su última oportunidad para asegurar un lugar en la Copa del Mundo. El combinado asiático arribará a Monterrey, una de las sedes del torneo que también tendrá actividad en Guadalajara.

El proceso para Irak no ha estado libre de complicaciones. El equipo enfrentó problemas logísticos derivados del conflicto en Medio Oriente; sin embargo, logró completar los trámites necesarios, incluido el visado, para trasladarse a nuestro país en un avión privado.

"Nuestra selección nacional se dirigirá a Monterrey, México, en un avión privado desde Amán mañana, mientras que nuestro personal llegará a México el lunes por la mañana, seguido de nuestros jugadores con base en Europa una vez que hayan completado sus compromisos con sus clubes", anunció ayer en un mensaje en la plataforma X el combinado asiático.

Más tarde, el propio equipo confirmó su salida con otra publicación: "Nuestra selección nacional parte hacia Monterrey" , acompañada de una imagen de los jugadores que integran el primer grupo de viaje.

X / @IraqNT_EN

Así se jugará el repechaje al Mundial 2026 en México

La FIFA confirmó desde noviembre del año pasado el calendario del Torneo de Repechaje de la Copa Mundial 2026, donde se definirán los últimos boletos disponibles para el torneo. México será sede de estos encuentros, específicamente en Guadalajara y Monterrey.

El Estadio Guadalajara (AKRON) albergará la primera fase, con la participación de Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo. Por su parte, el Estadio de Monterrey recibirá la segunda fase, en la que competirán Bolivia, Surinam e Irak.

En Guadalajara, Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentarán en semifinales, y el ganador disputará el pase al Mundial contra la RD Congo. Mientras tanto, en Monterrey, Surinam se medirá ante Bolivia, y el vencedor jugará contra Irak por el boleto correspondiente.

Las semifinales están programadas para el jueves 26 de marzo, mientras que las finales se disputarán el martes 31 del mismo mes. Todos los encuentros serán a partido único, lo que incrementa la presión y deja sin margen de error a las selecciones en busca de su lugar en el Mundial 2026.

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