Selección mexicana de ciclismo: en la élite

El equipo femenil de ciclismo de pista conformado por las jaliscienses Jessica Salazar y María José Vizcaíno, además de la sinaloense Daniela Gaxiola y la sudcaliforniana Yuli Verdugo, se ha encargado de posicionar a México como una potencia dentro de la disciplina. Con una mezcla de juventud, madurez y experiencia, las ciclistas mexicanas se han convertido en rivales muy difíciles de vencer a nivel internacional.

La prueba más reciente de todo este éxito llegó con el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026, celebrado en febrero pasado en Chile, donde se colgaron la medalla de oro en la prueba de velocidad por equipos, superando a Colombia y Estados Unidos, dando una muestra del crecimiento del ciclismo de pista mexicano.

Sin embargo, este es solo el comienzo de una temporada que pinta para ser retadora, ya que en el presente año se prepararán para afrontar las dos competencias de mayor relevancia: los Juegos Centroamericanos 2026 y el Campeonato Mundial, este último evento significará el inicio del proceso olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

FRASES

“Mi responsabilidad en estos momentos es, obviamente, seguir dándolo todo y dar más de mi 100% todos los días. Cumplir con todo lo que tenemos que hacer como atletas”.

María José Vizcaíno, ciclista

“Antes se hablaba solamente en el continente de Colombia, algunos destellos de Cuba, Venezuela, Argentina, Estados Unidos o Canadá. Hoy no, en la actualidad ya se habla del equipo campeón, que es México”.

Iván Ruiz, entrenador de la Selección de ciclismo

“El hecho de que hemos construido todo este sistema que se puede ver aquí en el velódromo, habla de la seriedad y del compromiso que tenemos nosotros, no solo con México, sino también con nuestro Estado y que sepan los jóvenes que se puede lograr cualquier cosa”.

Jessica Salazar, ciclista

“Comenzaremos nuestro tercer proceso olímpico y lo afrontaremos con mayor experiencia. Hemos platicado mis compañeras y yo, que no es opción no tener asistencia en los Juegos Olímpicos”.

Daniela Gaxiola, ciclista

María José Vizcaíno ha llegado para fortalecer la dinámica del equipo. EL INFORMADOR/J. Acosta

MARÍA JOSÉ VIZCAÍNO

Contenta de recibir la confianza

La juvenil María José Vizcaíno está viviendo un sueño. Quien apenas hace un par de años acompañó a Jessy Salazar, Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo en todo el proceso olímpico para París 2024 como suplente, ahora tiene la oportunidad de demostrar su calidad y competir a lado de deportistas ya consolidadas y que han depositado su confianza en ella.

“Es algo muy gratificante y muy feliz el simple hecho de estar ahí con ellas. Estoy muy agradecida tanto con Jessy, Dani y Yuli, como con Iván Ruiz y todo el staff, porque me brindaron la oportunidad y depositaron su confianza en mí. El poder competir con ellas, que no son cualquier persona, ya son unas figuras, no solo a nivel nacional o Panamericanos, sino que están dentro de la élite mundial, es algo muy gratificante y grande para mí”.

“En el proceso a París estuve con ellas, pero como suplente. Ahora mi responsabilidad en estos momentos es, obviamente, seguir dándolo todo y dar más de mi 100% todos los días. Cumplir con todo lo que tenemos que hacer como atletas, desde la parte de alimentación como la de entrenamiento. Y también está esa responsabilidad de mantener la unión y amor al equipo, porque creo que, sin esos dos componentes, no seríamos tan fuertes como lo somos”, dijo la jalisciense.

Respecto al resultado conseguido en el Panamericano de Chile, comentó que todo el equipo estaba seguro de gestar una actuación sobresaliente que las llevara al podio. Además, fueron las primeras en lograr una medalla para el país que sumó 11 preseas en total dentro la competencia.

“Sabíamos que éramos capaces de algo grande. Gracias a dios, lo pudimos reflejar en la pista con esa medalla de oro. Además, fue como pasarles esa batuta a nuestros compañeros para que tuvieran la confianza para que también trajeran más metales para México”, culminó Vizcaíno.

Daniela Gaxiola resalta los compromisos que tienen de cara al ciclo olímpico. EL INFORMADOR/J. Acosta

DANIELA GAXIOLA

Los Olímpicos, el objetivo más claro

Para México era muy importante realizar una actuación sobresaliente en el Campeonato Panamericano porque sirvió como proyección para futuras competencias en las que buscará mantenerse en ritmo rumbo al ciclo olímpico, ya que para Daniela Gaxiola y sus compañeras de equipo, no asistir a Los Ángeles 2028 no es una opción.

“Muy feliz por el resultado (en Chile) y con el tiempo que pudimos lograr, ya que fue la primera competencia de la temporada. Sabemos que es el inicio y aún nos falta mucho por trabajar. Tenemos tiempo para prepararnos para el Campeonato Mundial y los Juegos Centroamericanos, que son nuestro principal objetivo, y se tienen grandes expectativas”.

“Comenzaremos nuestro tercer proceso olímpico y lo afrontaremos con mayor experiencia. Hemos platicado mis compañeras y yo, que no es opción no tener asistencia en los Juegos Olímpicos porque sabemos lo que tenemos que hacer para clasificar. Anteriormente, era como que una lucha por tener representación o clasificar en los Juegos Olímpicos en la prueba de velocidad, ahora el reto es mayor porque debemos de cubrir todas las plazas: velocidad, keirin y velocidad por equipos”, manifestó Gaxiola.

Además del oro por equipo, Daniela también obtuvo medalla de plata en la prueba contrarreloj individual, terminando a solo 0.52 segundos por detrás de la colombiana Stefany Flores, quien se llevó el primer lugar.

“Fue la primera vez que competí en esta prueba en un Campeonato Panamericano. Es una nueva, por así decirlo, en el calendario de la UCI. Anteriormente, eran quinientos metros contrarreloj, pero ahora se alargó un kilómetro más para tener igualdad de distancias respecto con los hombres. Siento que es una prueba que se me puede dar, estoy como experimentando, sé que puedo aspirar en algún futuro a un mejor resultado en un Campeonato Mundial”, finalizó la sinaloense.

Jessica Salazar ha tenido una transición exitosa desde el BMX al ciclismo de pista. EL INFORMADOR/J. Acosta

JESSICA SALAZAR

Un sistema que funciona

Jessica Salazar se ha consolidado como la ciclista jalisciense más exitosa y una referente a nivel nacional. Multimedallista en Mundiales y Campeonatos Panamericanos, la atleta dejó el BMX para especializarse en el ciclismo de pista, donde ha conseguido sus mejores resultados y ha formado un equipo muy sólido que continúa dando su mejor versión en cada competencia como en el reciente Campeonato Panamericano.

“A veces no lo alcanzo a dimensionar en lo que me he convertido, pero es parte del buen trabajo que he realizado. Hemos estado aquí trabajando para que todos sepan que sí se puede. Iván (Ruiz) y yo llegamos del BMX sin saber absolutamente nada del ciclismo de pista, y el hecho de que hemos construido todo este sistema que se puede ver aquí en el velódromo, habla de la seriedad y del compromiso que tenemos nosotros, no solo con México, sino también con nuestro Estado y que sepan los jóvenes que se puede lograr cualquier cosa”, expresó la jalisciense.

En Chile, México no sólo obtuvo una medalla más, sino que también se confirmó como uno de los principales países a vencer, superando incluso a Colombia. Salazar también aseguró que la emoción de colgarse una presea seguirá siendo la misma, sin importar cuántas se ganen.

“Con Colombia es una rivalidad bastante interesante. En algunas pruebas sí nos llegan a ganar, pero nosotras como equipo somos más fuertes, unidas y tenemos un poquito de más experiencia. Nos ha ayudado mucho el estar aquí entrenando en Code Jalisco, que nos han brindado todo el apoyo desde que Dani Gaxiola se vino a Guadalajara, y, principalmente, la mentalidad que tenemos todos de querer ganar y de ser los mejores en la pista”, agregó.

“El 2026 se inicia con el pie derecho y vienen competencias más interesantes con los Juegos Centroamericanos y el Campeonato Mundial, que son las competencias más importantes. Además, siempre es muy digno el escuchar el himno nacional cuando estás recibiendo tu medalla, estar cantando con todo tu equipo, voltear hacia atrás y ver todo lo que has recorrido, es algo muy bonito”, añadió Salazar.

Iván Ruiz trabaja día a día para pulir el talento de las ciclistas y lograr grandes resultados. EL INFORMADOR/J. Acosta

IVÁN RUIZ

Siguen en búsqueda de la perfección

De cara a los múltiples compromisos que México tendrá en el 2026, Iván Ruiz, entrenador de la Selección, destacó que sus pupilas hayan encarado el inicio de la temporada de la mejor manera ganando la presea dorada, pero hizo énfasis en que con este resultado aún hay áreas de mejora para perfeccionar su actuación.

“Bastante sólido el inicio que tuvimos con el equipo. Ellas registraron grandes datos para iniciar el proceso olímpico. Oficialmente, nuestro ciclo para Los Ángeles 2028 comienza a partir del mes de octubre con el Campeonato Mundial, pero toda esta preparación que hemos tenido y con haber dado el primer paso en un evento relevante, que fue el Panamericano en Chile, nos da muy buenas proyecciones para este presente inmediato”, señaló Ruiz.

“La mejor noticia que tenemos es que hay muchas ventanas de mejoría todavía. Por ejemplo, tenemos que mejorar mucho la parte de los cierres de las posiciones de cada una, es decir, la última media vuelta se debe de perfeccionar. Ahorita el contenido del entrenamiento es muy general, como la resistencia, fuerza, velocidad y técnica”, añadió el entrenador.

Asimismo, enalteció el hecho de haber superado a países referentes del ciclismo de pista como Colombia y Estados Unidos, ya que México se ha puesto a la par y todo ha sido producto del trabajo realizado en los últimos años.

“Antes se hablaba solamente en el continente de Colombia, algunos destellos de Cuba, Venezuela, Argentina, Estados Unidos o Canadá. Hoy no, en la actualidad ya se habla del equipo campeón, que es México, eso demuestra que todo lo que hemos trabajado en los últimos cuatro o seis años es bastante fuerte y sólido”, añadió Ruiz.

