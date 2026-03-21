¡Erick Portillo pone en alto el nombre de México! El joven mexicano de 25 años se coló en el podio del Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta 2026 en Toruń, Polonia, en la rama del salto de altura; porta la medalla de plata.

La marca que subió al "Chapulín" Portillo al podio

Erick Portillo celebró a lo grande su salto que alcanzó 2.30 metros en su tercer intento. La euforia se desató en el atleta porque, de haber fallado, se habría quedado fuera de un podio que cerraron empatados con 2.26, el jamaicano Raymond Richards y el surcoreano Sanghyeok Woo, que perdió la ocasión de lograr su tercer título universal en pista cubierta.

La marca del "Chapulín" Portillo, que le otorgó la plata en la competencia, llegó con una mejor marca de 2.28 que se suma a las otras dos medallas que logró México a lo largo de la historia en competencias de atletismo de pista cerrada, tras los bronces de Ernesto Cantó en los 5 kilómetros marcha, en Indianápolis 1987, y de Alejandro Cárdenas en el 400 de Maebashi, 1999.

Erick Portillo en competencia desde Polonia. EFE / L. Szymanski

Los contrincantes del mexicano

El ucraniano Oleh Doroshchuk destronó en Toruń, Polonia, al surcoreano Woo como nuevo campeón mundial de altura en pista cubierta.

A Doroshchuk, bronce en los Europeos al aire libre de Roma 2024 con 2.26 metros y en los Campeonatos continentales bajo techo de Apeldoorn 2025 con 2.34, le bastó en esta ocasión con rebasar el listón a una altura de 2.30 para coronarse campeón universal, considerada la peor marca de la historia para ganar.

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FF