A través de su cuenta de Instagram, Luis Romo compartió una fotografía en compañía de Raúl Rangel, Armando González y Roberto Alvarado . Los cuatro futbolistas de Chivas ya viajan para iniciar la concentración de la Selección Mexicana, convocada por el estratega Javier Aguirre.

El primer futbolista de Chivas en reportar con el Tricolor fue Brian Gutiérrez, después de la polémica que se desató en el balompié nacional. La razón por la que no viajó en compañía de sus compañeros fue la distancia, ya que aprovechó sus vacaciones para visitar a su familia en Chicago, Estados Unidos.

Esta misma situación le impidió presentarse en Verde Valle, luego de que Amaury Vergara —dueño de Chivas— exigiera la presencia de los seleccionados rojiblancos en las instalaciones del equipo, debido a que no se respetaron los acuerdos entre los dueños de los clubes de la Liga MX y Javier Aguirre .

Sin embargo, la “calma” regresó a la Selección Mexicana. La noche de este miércoles, en el Centro de Alto Rendimiento, iniciará la concentración del combinado nacional con la mirada puesta en los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, previos a la Copa del Mundo de 2026, que iniciará el 11 de junio en el Estadio Banorte.

SV