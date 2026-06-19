La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo cambios en la agenda, y para la Selección Mexicana, el esquivo "quinto partido" tiene una nueva definición. Con el formato ampliado a 48 selecciones, el camino hacia la gloria ha cambiado las reglas del juego para el Tri, pero reaviva la discusión sobre esa barrera que el Tricolor ha intentado romper por muchos años.

Las rondas a las que llegó como sede del Mundial

México ha alcanzado la ronda de cuartos de final solo en dos ocasiones, ambas siendo anfitrión del torneo. Los más crédulos piensan que no es imposible que la hazaña se repita este año, cuando nuestro país vuelve a tener el Mundial en casa.

Para la Copa del Mundo de 1970, en esa fase finalmente fue superada por Italia con un marcador de 4-1.

Y en México 1986, en su segunda oportunidad como anfitriones, el Tri alcanzó nuevamente los cuartos de final. Aquella cita es recordada por la eliminación ante Alemania Federal en una dramática tanda de penaltis, también por 4-1, tras mantener el empate 0-0 durante el tiempo reglamentario.

Esos momentos definieron lo que la afición conoce como el "quinto partido": la frontera de los cuartos de final que México no ha podido superar en 40 años.

El nuevo formato del Mundial 2026: ¿Qué cambió?

El Mundial 2026 introdujo la fase de dieciseisavos de final, una ronda de eliminación directa previa a los octavos de final. Debido a esta adición, la estructura de los partidos para cualquier selección clasificada queda así:

Fase de grupos: Tres partidos.

Dieciseisavos de final: El primer duelo de eliminación directa (cuarto partido).

Octavos de final: El segundo duelo de eliminación directa (quinto partido).

¿Qué es el "Quinto Partido" ahora?

Con el nuevo formato, las matemáticas indican que si México avanza de la fase de grupos (que ya lo logró tras vencer ayer a Corea del Sur y posicionarse como líder del sector A con 6 puntos) y supera los dieciseisavos de final, estará disputando su quinto encuentro del torneo en la fase de octavos de final.

Esto significa que el ansiado "quinto partido", que históricamente representaba los cuartos de final, se desplaza en el calendario del torneo. Alcanzar los octavos de final en este 2026 significaría, técnicamente, igualar el número de partidos que el equipo jugaba anteriormente al llegar a la antesala de los ocho mejores del mundo.

En este caso, el sexto partido será el de Cuartos de Final.

El reto para el Tri en casa

México compite no solo por el trofeo, sino por hacer valer su condición de anfitrión, tal como lo hizo en 1970 y 1986. Superar la fase de dieciseisavos de final en casa sería necesario para que el equipo mexicano vuelva a instalarse en una ronda de alta competitividad.

¿Logrará México superar esta nueva barrera? La cita con la historia está programada para la ronda de eliminación directa a finales de junio. ¡Sigue toda la cobertura del Mundial 2026 en EL INFORMADOR!

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Mundial 2026: Calendario de partidos del 19 de junio y dónde verlos EN VIVO

OF